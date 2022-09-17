先射箭再畫靶 農委會昔養網軍今當東廠？

今年選戰中，「抄」無所不在，但隨著林智堅 雙論文遭撤銷、退出桃園市長選戰，也轉為烏賊戰。民進黨 無法讓對手一刀畢命，只好透過國家機器先射箭再畫靶。選戰劇本早已寫好，由「1450」發源地農委會執行，也不令人意外。

新竹市前市長林智堅因論文案，台大、中華大學碩士學位遭撤銷，重創民進黨選情。民進黨也全面反撲，接連指控國民黨桃園市長參選人張善政 、南投縣長參選人許淑華、新竹市長林耕仁等人涉抄襲；但民進黨基隆市長參選人蔡適應也被波及。

不過，張善政最大不同是，被緊咬的「農業電子化發展策略分析與規畫」非學術論文。農委會卻以學術論文工具iThenticate檢視，並稱21篇中6篇高度重複。此案有如張飛打岳飛，雙重標準，最終勢必不了了之。但選戰中模糊不清、持續指控，透過烏賊戰，讓「抄」緊黏張善政，才是最大目的。

張善政案從8月底民進黨透過媒體爆料後，第一時間早就已有退休11年的時任農委會資訊中心主任出面澄清，卻先被側翼攻擊。緊接著，農委會擠牙膏式對外說明，先稱成立調查小組、不排除約談張；而後，陳吉仲公布當年報告內容；昨天再片面釋出6篇高度重複訊息。

只是，農委會擠牙膏式釋放調查訊息，是否也應說清楚，以論文工具比對研究報告，是否適用各部會歷年所有委託計畫？若適用，政院是否應啟動全面比對，討回計畫經費？且未來也都一併比照。農委會主委陳吉仲過去承接的計畫，都禁得起檢驗？

當年農委會為破除假訊息，以1450萬元台幣（約46萬美元）組小編打假，引發「1450養網軍案」軒然大波。如今配合執政黨步調，被貼上「淪為東廠」標籤，恐怕是選戰最壞示範。