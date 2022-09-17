立院9月23日開議 綠同意公布疫苗採購

立法院朝野黨團昨天達成共識，新會期23日開議，當天將邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長進行施政報告並備質詢。協商過程中，國民黨 團總召曾銘宗要求應按照去年6月協商決議，公布政府購買疫苗會議過程及錄音詳細紀錄，要求行政單位要先按照決議執行，不然立委向衛福部索資，卻稱資料要封存「審預算 審假的」。柯建銘當場承諾沒問題；曾銘宗表示，衛福部要先把資料送到委員會，只要看到資料送達，一定願意配合處理預算案。

有鑑於日前台南殺警案引發相關修法討論，朝野同意30日院會討論「警械使用條例部分條文修正草案」，力拚三讀完成修法。不過，朝野黨團協商過程中一度針對「平均地權條例修正草案」展開攻防，時代力量質疑藍綠反對修法，恐難優先排審。

至於新成立的數位發展部成立爭議大，民眾黨團總召邱臣遠提出希望數位部進行專案報告。但經討論，決定20日下午先朝野協商，討論數位部歸屬哪個立院委員會，並邀請部長唐鳳列席。

朝野黨團一度針對「平均地權條例修正草案」展開攻防，時力黨團總召邱顯智質疑國民黨、民進黨 團都反對「平均地權條例修正草案」修法。曾銘宗反駁，國民黨團大方向支持修法，且執政黨及國會多數黨是民進黨，請時力不要攻擊國民黨。

民進黨團柯建銘則說，各黨團都可以有自己對法案的主張，而且這部法需要考量國內外政經情勢變化，不是他說了算。

此外，為防止地下匯兌及詐團水房成為洗錢主要管道，甚至威脅年底九合一選舉，高檢署與刑事局及全國各地檢署，在中秋連假前後，執行「選前查緝不法金流」專案，總計查緝地下匯兌或洗錢金流共3982億元（台幣，下同，約127億美元），其中代號「百老匯」的洗錢水房集團，短短9個月洗錢逾9億元。

北檢指揮刑事局及新竹市警局破獲代號「百老匯」的洗錢水房集團，該集團從2021年12月至今年9月間，總計洗錢金額逾9億，顯見台灣地下經濟犯罪規模驚人。