黑白集／網紅幫開「地圖炮」 陳時中口才再好說不清

「開地圖炮」是網路流行語，意指一竿子打翻一整船，同時挑釁所有人。當年慈禧太后對各國宣戰，約莫如此；而近日台灣政壇，陳時中 亦然。

剛爬出「廁所偷窺」的自掘陷阱，陳時中吃滷肉飯的一則貼文，又被發現盜用他人照片。此時有網紅跳出來幫腔，攻擊對方是「韓柯粉」，說何不私下告知，卻公開留言影響選情。作賊還嘴硬的行為，也讓競選團隊道歉得更辛苦。

更慘的是，面對去年阻擋慈濟購買疫苗 之爭，幾位媒體「大姐大」極限護航。有人批說「鴻海、台積電 都沒抱怨」，有人大開地圖炮，譴責證嚴法師不該稱「上人」，還在專訪阿中時大發雌威，指慈濟是「中共自己人」。這還沒了，呂秀蓮和工商協進會都跳出來，說皆曾擬捐疫苗遭拒。陳時中口才再好，也說不清了。

擅於操作網路的蔡政府，如今儼然成了過街老鼠。究其原因，一是養蠱貽患，長期對這些網紅、媒體人驕寵甚至餵養，早就讓打手們嗜血又膨脹，見到「敵人」就卯起來亂開槍。更深層原因是，這些媒體網紅的最大利益，是創造聲量凸顯自己，至於幫阿中累積的是正分還是負分，他們在乎嗎？

「趙孟能貴之，趙孟能賤之」。前兩年享盡神話光環的陳時中，對近日動輒得咎必定五味雜陳，却很難令人同情：出來混，總有要還的一天。