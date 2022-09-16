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親綠民調：民進黨支持度跌至22.4％ 蔡英文任內新低

記者侯俐安／台北17日電
台灣民意基金會公布最新政黨支持度民調，民進黨支持度較上月大跌；圖為總統蔡英文到台中站台輔選。（記者黃仲裕／攝影）
台灣民意基金會公布最新政黨支持度民調，民進黨支持度較上月大跌；圖為總統蔡英文到台中站台輔選。（記者黃仲裕／攝影）

親綠台灣民意基金會昨天公布最新政黨支持度民調民進黨支持度較上月大跌7.8個百分點，民眾黨增加7.5個百分點。民進黨前立委林濁水在臉書分析，指民眾集力支持小黨、修理兩大黨態度強烈，對民進黨更猛，「祈禱民進黨趕快亡羊補牢」。

本報系聯合報報導，台灣民意基金會昨公布最新政黨支持度民調，22.4％支持民進黨、15.4％國民黨、20.9％民眾黨。與上月相比，民進黨支持度大跌7.8個百分點，是蔡英文總統任內新低紀錄；民眾黨激增7.5個百分點，只落後民進黨1.5個百分點，並和國民黨拉開差距，成為第二大黨。

林濁水在臉書指出，繼蔡英文後，民進黨支持度重挫，「跑去支持國民黨？」他分析，「沒有，國民黨也少了0.9%（0.9個百分點）」至於是否變中立，他也指出「沒有，中立少了8.4%（8.4個百分點）」。

林濁水說，變多的是民眾黨，時力、基進合計也增加，「民眾集力支持小黨修理兩大黨態度強烈，對民進黨更猛。」他也進一步說，「時值緊接蔡總統變成最有權力的總統，沒收民進黨初選，一人壟斷提名權並演出論文門還對國民黨候選人開嗆之時」，直言「快投票了，祈禱民進黨趕快亡羊補牢」。

台北中國時報報導，台灣民意基金會董事長游盈隆說，民進黨支持度陷入空前最低迷狀態，目前結構綠大於藍約2.17倍，但民進黨兩個月來支持度重挫11.8個百分點，幾近崩盤，創下2016年7月以來最低紀錄，對即將到來的九合一選舉必然有重大衝擊。

至於國民黨，他說，兩個月支持度沒明顯變化，對擁有38席立委、兩都12縣市長及數百位地方民代的最大反對黨，無疑是嚴重警訊，年底選舉該黨參選人可能積極轉向尋求中性選民支持。民眾黨支持度一飛沖天創歷史新高，會讓人對該黨台北市、桃園市和新竹市等三地選情有新想像。

國民黨發言人張斯綱說，任何民調都可參考，但民眾黨支持度在不同民調起伏很大，實際支持度多少，要長時間觀察。

民眾黨主席柯文哲昨被媒體詢問民調結果，笑出聲說：「你相信嗎？」即未回應。立委蔡壁如認為民調上升的關鍵在黨內維持穩定且按部就班公布政見，讓民眾更認識民眾黨。

民進黨 國民黨 民調

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