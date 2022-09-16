新聞評論／解散指揮中心 是清理防疫弊端最後的路

王必勝接任疫情指揮官，但陳時中還是以太上指揮官之姿干預指揮中心運作，外界普遍質疑。(圖：指揮中心提供)

連好幾天，前防疫指揮官陳時中 在任上擋疫苗 、擋快塞的弊端一件件冒出來；最新發展是不買次世代BA.5，只進老的BA.2；清冠給付沒道理的設限，面對外界質疑隨即更易，連串荒謬作為讓民眾瞠目結舌。蔡政府眼看陳時中這隻原本囑意年底選舉扮演綠陣營的母雞，現況是敗象已顯，急了。

但是，此刻想清理戰場難度超高，不只鴻海、台積電、慈濟出面指證當初要捐疫苗被政府硬擋經過，官員連「不要找政府麻煩」的話都說出口；新的發展是當時工商協進會要捐疫苗也被擋，甚至更早時前副總統呂秀蓮要捐3000萬劑BNT疫苗也被擋；而綠營的強辯大軍只多了行政院副院長沈榮津打後衛。

擋疫苗的劣行全民、醫界都看得清楚，但蔡政府強辯、狡辯，因為「中央流行疫情 指揮中心實施辦法」賦予指揮中心統籌防疫物資徵調的權力，不適用常態政府採購的監管機制；因此，新冠疫情只要維持第五類，指揮中心就可維持開設，不甩政府採購監管機制，逕行擋疫苗、擋快篩。

現況是新冠重傷全球經濟，人民的日常生活完全失序；勉強的好消息是，經歷兩年多嚴重疫情磨練，世衛秘書長譚德塞說「看到新冠疫情結束的曙光」；台灣的情況也往正向發展，開放國境及50餘國的互惠免簽證，生活上的限制也逐步放鬆，公衛學界認為新冠沒必要維持第五類傳染病，降等後回歸常態傳染病防治機制才是正道；其實之前公衛學界已建議，陳時中7月1日辭指揮官時指揮中心應一併退場；至遲7月16日獲民進黨提名選台北市長時也應退場，但兩個時間點陳時中都不動如山。

現況是中央已指派王必勝接任指揮官，但陳時中還是以太上指揮官之姿干預指揮中心運作，外界普遍質疑，應是逾8000億元(約254億美元)的防疫紓困預算一團混亂，無法向社會交代，因而找弱勢、聽話的王必勝接任，而不是學術造詣較強的張上淳、莊人祥來接。

陳時中擋疫苗、擋快篩的諸多行徑可能已不是可以以指揮官的裁量權解釋，社會上已直斥他貪瀆、呼籲追究貪污劣行的聲音。疫情肆虐，台灣已超過1萬死亡例，司法、監察單位應認真究辦；這才能清理過去兩年混亂的防疫戰場。