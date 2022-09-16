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簽署絕不投降承諾書？蔣萬安：沒有什麼人要投降

記者楊正海／台北16日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安(左)16日接受朱凱翔「誰來早餐」訪問。(取材自直播畫面)
國民黨台北市長參選人蔣萬安(左)16日接受朱凱翔「誰來早餐」訪問。(取材自直播畫面)

近來常有參選人被要求或主動簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午接受朱凱翔「誰來早餐」訪問時說，「我是覺得很白痴啦」，沒有人要投降，不管面對任何國家侵略，一定是奮勇捍衛抵抗，還需要簽嗎？還當作是議會質詢的議題 ，為什麼不好好問市政？

蔣萬安還補充，民進黨在打假球，在立法院說要抗中，民進黨委員提案修憲，過了二讀，最後撤案，港澳條例說要照顧香港人，也是民進黨喊停，一副正義凜然，修憲又不敢。

針對美國國會參議院外交關係委員會9月14日高票通過2022年台灣政策法案（Taiwan Policy Act of 2022），是1979年美台斷交及台灣關係法（Taiwan Relations Act）生效以來美國對台政策的調整。

蔣萬安說，可看出美國行政部門保留執行空間，有的是建議性質。至於會不會在選前2個月，會不會影響選情？不會再操作抗中保台？蔣萬安說，這還要再看，包括對岸，包括周邊日、韓怎麼看這件事，還有美國行政部門講什麼，現在離選舉還有兩個月。

蔣萬安說，但他不認為會有太大影響，而且看原本版本和通過版本，審查時應有其他採納行政部門，其他幾國意見 ，台灣也有給想法，才有折衷版本，把衝擊降到最低，他不覺得對選舉會有什麼影響，但執政黨一定有操作。

蔣萬安表示，從過去經驗 ，第一次2016年大選，是周子瑜事件，還有2020年大選反送中，其實兩次對國民黨都是大逆風，大環境是對國民黨非常辛苦，民進黨會一定同樣手法操作，以仇中情緒，獲得選票最大利益。

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