國民黨點名沈榮津、薛瑞元卡疫苗採購
慈濟向媒體揭露當初買BNT疫苗受阻，遭行政院反駁。國民黨立院團總召曾銘宗昨拿出對話截圖為證，指控衛福部長薛瑞元、行政院副院長沈榮津去年「搓掉」工商協進會、全國工業總會買疫苗計畫，要求行政院公開道歉，否則立院本會期開議後總質詢不讓行政院長蘇貞昌上台報告。
國民黨團具體要求，沈榮津和薛瑞元出來面對，說明為什麼要阻擋民間購買疫苗；國民黨團提供之證據如有不符，歡迎提告；政府抹紅慈濟，也必須公開道歉。薛瑞元、沈榮津都表示，不曾阻擋任何疫苗採購。
對於衛福部前部長陳時中稱，政府不可能擋疫苗，若要說「擋」，則是中國大陸。無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，「自己做的事情，為何又說是別人？」為什麼總統出面就可解決，難道直接跟大陸打電話嗎？若真是大陸阻擋，總統出面也沒用。
曾銘宗指出，政府阻擋民間捐贈疫苗的過程是有所本，當初工商協進會擬購250萬劑BNT疫苗，接洽時間是去年6月間，由他協助工商協進會和衛福部溝通，在6月15日洽詢衛福部企業申請輸入疫苗條件及流程，國會聯絡人回覆須申請人補齊製造廠商資料及原廠授權書供審，並傳了一張地方政府及企業申請必須具備八大條件的流程圖。
曾銘宗說，去年工商協進會秘書長范良棟希望6月17日安排拜會時任衛福部次長薛瑞元，國會聯絡人回覆訊息表示，薛瑞元已經知道此事，不過，曾進一步詢問見面時間，從此就再也沒下文；6月19日，工商協進會理事長林伯豐就接到行政院副院長沈榮津電話，告訴他「不要為工商協進會找麻煩」、「不要為政府找麻煩」。
此外，陳時中陷疫苗合約封存30年引發爭議，面對立法院調閱資料還將合約「塗黑遮蔽」，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨說，已聯絡立委洪孟楷、李德維，並由立委林思銘負責寫訴狀，19日就會去告發陳時中瀆職。
行政院副院長沈榮津受訪表示，他不會去阻擋產業界、企業買疫苗；疫苗剛開發出來，這是緊急授權的藥物，原廠只會把這些提供給政府、賣給政府來使用，因為政府可以擔保，所以也不是要買都可以買得到。
薛瑞元昨舉行記者會，除強調絕無阻擋任何疫苗採購，還搬出「老婆夢境」開酸，暗喻國民黨的指控根本是做夢，且這類夢境不只一次，還要他不斷回應，「真是滿累的」；他與工商協進會理事長、秘書長沒有見過一面，如何阻擋買疫苗？「這完全是一場夢」。
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