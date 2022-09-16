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國民黨點名沈榮津、薛瑞元卡疫苗採購

記者劉宛琳、徐偉真／台北16日電
國民黨立院黨團15日指控衛福部長薛瑞元與行政院副院長沈榮津兩人去年阻擋民間採購疫苗，要求行政院公開道歉。(記者杜建重／攝影)
國民黨立院黨團15日指控衛福部長薛瑞元與行政院副院長沈榮津兩人去年阻擋民間採購疫苗，要求行政院公開道歉。(記者杜建重／攝影)

慈濟向媒體揭露當初買BNT疫苗受阻，遭行政院反駁。國民黨立院團總召曾銘宗昨拿出對話截圖為證，指控衛福部長薛瑞元、行政院副院長沈榮津去年「搓掉」工商協進會、全國工業總會買疫苗計畫，要求行政院公開道歉，否則立院本會期開議後總質詢不讓行政院長蘇貞昌上台報告。

國民黨團具體要求，沈榮津和薛瑞元出來面對，說明為什麼要阻擋民間購買疫苗；國民黨團提供之證據如有不符，歡迎提告；政府抹紅慈濟，也必須公開道歉。薛瑞元、沈榮津都表示，不曾阻擋任何疫苗採購。

對於衛福部前部長陳時中稱，政府不可能擋疫苗，若要說「擋」，則是中國大陸。無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，「自己做的事情，為何又說是別人？」為什麼總統出面就可解決，難道直接跟大陸打電話嗎？若真是大陸阻擋，總統出面也沒用。

曾銘宗指出，政府阻擋民間捐贈疫苗的過程是有所本，當初工商協進會擬購250萬劑BNT疫苗，接洽時間是去年6月間，由他協助工商協進會和衛福部溝通，在6月15日洽詢衛福部企業申請輸入疫苗條件及流程，國會聯絡人回覆須申請人補齊製造廠商資料及原廠授權書供審，並傳了一張地方政府及企業申請必須具備八大條件的流程圖。

曾銘宗說，去年工商協進會秘書長范良棟希望6月17日安排拜會時任衛福部次長薛瑞元，國會聯絡人回覆訊息表示，薛瑞元已經知道此事，不過，曾進一步詢問見面時間，從此就再也沒下文；6月19日，工商協進會理事長林伯豐就接到行政院副院長沈榮津電話，告訴他「不要為工商協進會找麻煩」、「不要為政府找麻煩」。

此外，陳時中陷疫苗合約封存30年引發爭議，面對立法院調閱資料還將合約「塗黑遮蔽」，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨說，已聯絡立委洪孟楷、李德維，並由立委林思銘負責寫訴狀，19日就會去告發陳時中瀆職。

行政院副院長沈榮津受訪表示，他不會去阻擋產業界、企業買疫苗；疫苗剛開發出來，這是緊急授權的藥物，原廠只會把這些提供給政府、賣給政府來使用，因為政府可以擔保，所以也不是要買都可以買得到。

薛瑞元昨舉行記者會，除強調絕無阻擋任何疫苗採購，還搬出「老婆夢境」開酸，暗喻國民黨的指控根本是做夢，且這類夢境不只一次，還要他不斷回應，「真是滿累的」；他與工商協進會理事長、秘書長沒有見過一面，如何阻擋買疫苗？「這完全是一場夢」。

沈榮津（圖）表示不會去阻擋產業界、企業買疫苗。(記者曾學仁／攝影)
沈榮津（圖）表示不會去阻擋產業界、企業買疫苗。(記者曾學仁／攝影)
被點名阻擋買疫苗，薛瑞元（圖）說「有人做夢」。(記者曾學仁／攝影)
被點名阻擋買疫苗，薛瑞元（圖）說「有人做夢」。(記者曾學仁／攝影)

疫苗 國民黨 陳時中

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