簽切結書？ 郭台銘購疫苗 曾提「無政治企圖」

相關人士表示，郭台銘採購BNT前，確實曾寫親筆信給蔡英文總統，提到自己並無參選2024企圖，圖為去年6月間與蔡總統會面後郭台銘（前左）步出總統府。(本報資料照片)

名嘴爆料，為了能讓蔡政府不再擋BNT疫苗 採購，鴻海創辦人郭台銘 去年曾應蔡政府要求，簽下2024不選總統切結書。總統府已公開否認此事，郭台銘方面則仍無公開回應。相關人士表示，「簽切結書」的說法並不合理，但郭去年採購BNT前，確曾寫親筆信給蔡英文總統，提到並無參選2024年總統大選企圖，「簽切結書」的說法可能是由此訛傳而來。

此說法也被認為恐衝擊2024年「郭柯配」。台北市長柯文哲昨被問及此事，笑稱「不需要回答假設性問題，等先確定真相再來處理。」民眾黨內人士指出，柯在民眾黨立委、「郭家軍」高虹安登記參選新竹市長前，便積極聯繫郭台銘，但郭要出國，兩人未見到面。

如果郭台銘有簽署不選切結書，會不會影響2024年的選舉規畫？柯文哲則笑稱，「想太多了、想太多了。」

去年10月，政壇就傳出「郭台銘和蔡英文見面時，有人要求郭台銘簽署不選2024總統的聲明」；當時郭台銘的「永齡基金會」執行長劉宥彤受訪時表示，她沒有實際參與；但她相信不會有人逼郭台銘，就算真的有這份聲明，也會是郭董真心誠意希望這個不會形成採購疫苗的阻礙。

近來「政府擋BNT疫苗採購」話題再度搬上檯面。把「郭台銘選2024」和「捐疫苗」兩件事合而為一，源頭應是去年6月18日郭台銘的「八點聲明」，其中最後一點是，「我本人聲明在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗。」

「誰會這麼笨，要求郭台銘寫切結書或聲明？」相關人士表示，因為這樣的切結書並沒有法律效力，就算郭後來參選2024，「民進黨敢把切結書拿出來嗎？」如果拿出來，反而證明用買疫苗卡郭選總統，社會觀感更差，民進黨會做這樣「搬石頭砸自己腳」的事情？