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北市長選戰 黃得票逾20%蔣就贏? 陳：以50%為目標

台灣新聞組／台北16日電
台北市長選戰「三腳督」，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)
台北市長選戰「三腳督」，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)

台北市長選情激烈，各方民調、分析多，民進黨參選人陳時中昨指出，選舉應該以得票50％為目標，讓政策照顧到所有市民，不會去計算各參選人票數增減。國民黨參選人蔣萬安則說，各種調查都有，要一步一腳印。無黨籍參選人黃珊珊表示，選舉就是給人民更好的抉擇，會爭取市民最大認同。

媒體昨問到，外界預估若黃珊珊拿下超過20%選票，蔣萬安就有機會勝選。陳時中認為，選舉應該要以50％為目標，盡量讓政策照顧到所有市民，之所以得票要超過50%，是以照顧大部分市民為出發點，不是針對小眾，是針對大眾。

國民黨議員徐巧芯喊出「投陳時中就是支持周玉蔻」，陳時中回應，各個媒體新聞都是獨立自主個體，自己對自己言論負責，在外面不需要把誰跟誰勾在一起。

蔣萬安昨邀議員陳義洲任執行總幹事，但陳義洲主任張煥霖卻為黃珊珊競辦副發言人，許多國民黨籍里長也掛無黨籍參選，是否擔心藍營被「拔樁」？蔣萬安則說，最主要是借重陳過去的經驗，若未來當選市長，依陳過去的經驗、對地方熟悉、扎實的服務，會給他很多協助，絕對是市民之福。

至於由得票率預估勝選的預測，蔣萬安則說，現在各種民眾、個性調查分析各種說法都有，對他而言就是一步一腳印，有建議就接受，有鼓勵就加倍打拚。

至於民進黨市議員王世堅分析，藍營里長掛無黨籍參選是因蔣萬安「太空」，黃珊珊說，每個里長在基層都會依自己的選民結構選擇，她尊重每個人，選舉就是給人民更好的抉擇，找一個人民投給自己的理由，她會爭取市民最大認同。

美麗島電子報董事長吳子嘉昨天說，陳時中最近的操作都是要黃珊珊的年輕票。黃珊珊說，她不覺得免治馬桶和盜圖可以拿到年輕人的票，因為年輕人是很有想法也是很有智慧的，「這種策略顯然不是很有效吧？」

陳時中 國民黨 民進黨

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