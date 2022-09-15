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郭台銘被逼承諾不選總統? 總統府：未聽聞

記者袁志豪／台北15日電
鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）
鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

資深媒體人黃揚明日前爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被要求簽署2024不參選總統切結書，總統府回應並未聽聞此事，爆料人士應提出具體證據；黃揚明14日再回擊，「我在公開場合直播中說的話，我都會負起我的言論責任，不會迴避」、「若總統府真的認為我造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將我移送法辦。」

對於黃揚明的爆料，總統府發言人張惇涵昨表示，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異；爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求鴻海創辦人郭台銘簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，切勿以訛傳訛，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽，也期盼謠言止於智者。

黃揚明日前在朱學恒的直播節目中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」；且當時媒體也有報導，但各界都否認也沒人去承認。

黃揚明在臉書發文說，批評他造謠之類的酸言酸語可以先不用急於一時，本來不想被稱「蹭」郭董，但既然已被總統府發言人指控「造謠」，甚至還拿蔡賴大打出手的假訊息來相提並論，他必須來還原一下這起切結書事件的過程。

黃揚明指出，當天他是將得知的訊息說出來，也就是郭台銘先生確實簽署了一份不會參選2024總統的切結書，據他的消息來源描述，郭台銘當時是被動簽署這份文件，也就是「被（黨政高層）要求」，但郭董為了成就疫苗採購這件事，且他本已無意願再參選總統，因此也就簽了這樣一份切結書。

黃揚明說，當初他得知此事，內心OS也是「真的假的」，但消息來源是一個讓他絕對無法否定其權威性的人。他僅在直播中增添一些他的感想，也就是這樣的狀況「荒謬」、「這政府所有人想的就是維繫政權」等等。

朱學恒說，讓郭台銘簽2024不參選總統切結書，真的是下流到了極點，可見民進黨只在乎2024郭台銘選不選總統，就算有許多人往生也都不在乎，這種政黨有臉叫做執政黨嗎？這種政黨是為了人民而服務嗎？這種政黨只為了選舉服務，這實在太下賤，任何一個有人性的政黨都做不出來。

黃揚明認為，總統府發言人發出沒意義的聲明不是第一次，若真覺得他造謠，歡迎直接比照「正副總統大打出手」的規格報案；黃指出「當然我不能代替郭董描述他經歷了些什麼，但我的採訪過程，讓我認為我所描述的，應該與真實狀況相去不遠。」

黃揚明（右）在朱學恒直播節目中爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被逼簽署2...
黃揚明（右）在朱學恒直播節目中爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被逼簽署2024不參選總統切結書，郭台銘也簽了，因為他看不下去許多台灣人沒有疫苗能接種。(影片截圖)

郭台銘 疫苗 鴻海

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