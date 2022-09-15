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慈濟還原初心 卻無端遭綠營抹紅

記者 李樹人

慈濟慈善基金會執行長顏博文上周接受本報系聯合報專訪，說明去年採購及捐贈BNT疫苗過程，慈濟日前發布聲明指出，顏所談內容與去年媒體報導一致，盼外界勿做泛政治化聯想。慈濟沒有料到，一場單純說明採購疫苗艱辛的發言，竟引發北市長選戰政黨激烈攻防，各種政治動機論無端從天而降，包括媒體人周玉蔻等綠營側翼的抹黑、抹紅。

回到顏博文受訪的現場時空，慈濟並非主動公開去年疫苗採購相關訊息，而是單純的事件感想。中秋連假期間，第26屆國際慈濟人醫年會在花蓮慈濟舉行，會中提及慈濟去年捐贈疫苗的貢獻，引發記者動機，追問顏博文，希望能以第一手參與者的立場，還原去年慈濟購買疫苗的初心。

當時三級警報猝不及防，疫苗不足成全民焦慮，民間期盼發揮力量取得疫苗，建立全民保護力。慈濟基於救苦救難的本心，願出面捐疫苗，但衛福部先是堅持須由政府統籌，又說民間絕對買不到，直到蔡英文總統與鴻海台積電、慈濟相關人士見面，才出現轉機。這段過程，大家都清楚，但當初交涉的細節，慈濟的說明，部分解答了大家長久以來的懷疑。慈濟這段純事實的陳述，讓輿論與政界憶起了去年的辛苦過程，也成為政治攻防焦點，甚至為了護主，政治攻擊抺紅慈濟，確實是無妄之災。

慈濟、台積電、鴻海暨永齡基金會捐贈疫苗的出發點是人道精神，公益慈善作為竟成政治攻擊對象，官方有責任還其公道，更不應讓捐贈者遭抹紅抹黑。這不是台灣人的本心本願，也不是台灣應有的良善價值；誰都無權為一時權柄利益，扭曲破壞這最基本的道德標準。

疫苗 台積電 鴻海

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