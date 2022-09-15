柯文哲爆中央說疫苗買很多 地方不要自購

台北市長柯文哲表示。(記者林麗玉／攝影)

民進黨政府去年有無為了護國產疫苗 高端而阻擋民間購買國外疫苗？北市府編列28億元台幣購買疫苗經費又刪除，原因為何？台北市長柯文哲昨天公布去年11月中央回函公文表示，指揮中心告訴北市府「中央已買很多，地方不要自購，就算買到也要交給中央統籌分配」，北市才決定放棄。

「一個有良心的政府，絕對會把老百姓的性命放在第一位，不會有二心或第二句話。」柯文哲說，什麼叫政府與民間通力合作？原來是疫苗落地，要先把「復必泰」布條扯掉才能簽收，現在為了護航陳時中 ，慈濟也打成中共同路人；不要為了政治利益，在國人之間製造敵人，購買疫苗不該是需要封存30年的機密，更何況真相總有一天會大白。

北市前副市長黃珊珊也說，若北市能買，當然自己買，「也許我們過度相信陳時中，當時真的不能相信他」；重點在於若沒人擋疫苗，為何疫苗會拖兩、三個月？在人民最需要的時候，「你（陳時中）做了什麼事，自己心裡明白。」

民進黨台北市長參選人陳時中日前接受節目專訪時表示，儘管知道疫苗案一定會被攻擊，但沒想到會被講到這樣，「我倒覺得有點心冷」。

國民黨 市長參選人蔣萬安則表示，等不到疫苗的民眾及想買疫苗卻被阻擋的慈濟才是真的心冷，陳時中用心冷掩飾心虛，才讓民眾心痛。

資深媒體人周玉蔻稱慈濟是「中共自己人」，前副總統呂秀蓮昨表示，大敵當前，內部不要製造矛盾。國民黨主席朱立倫也說，當政府阻擋疫苗成為事實，只有一個義務，就是向全民道歉，卻還要抹黑、抹紅，「尤其是對慈濟的抹紅，真是不可思議」。