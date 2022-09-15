我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

柯文哲爆中央說疫苗買很多 地方不要自購

台灣新聞組／台北15日電
台北市長柯文哲表示。(記者林麗玉／攝影)
台北市長柯文哲表示。(記者林麗玉／攝影)

民進黨政府去年有無為了護國產疫苗高端而阻擋民間購買國外疫苗？北市府編列28億元台幣購買疫苗經費又刪除，原因為何？台北市長柯文哲昨天公布去年11月中央回函公文表示，指揮中心告訴北市府「中央已買很多，地方不要自購，就算買到也要交給中央統籌分配」，北市才決定放棄。

「一個有良心的政府，絕對會把老百姓的性命放在第一位，不會有二心或第二句話。」柯文哲說，什麼叫政府與民間通力合作？原來是疫苗落地，要先把「復必泰」布條扯掉才能簽收，現在為了護航陳時中，慈濟也打成中共同路人；不要為了政治利益，在國人之間製造敵人，購買疫苗不該是需要封存30年的機密，更何況真相總有一天會大白。

北市前副市長黃珊珊也說，若北市能買，當然自己買，「也許我們過度相信陳時中，當時真的不能相信他」；重點在於若沒人擋疫苗，為何疫苗會拖兩、三個月？在人民最需要的時候，「你（陳時中）做了什麼事，自己心裡明白。」

民進黨台北市長參選人陳時中日前接受節目專訪時表示，儘管知道疫苗案一定會被攻擊，但沒想到會被講到這樣，「我倒覺得有點心冷」。

國民黨市長參選人蔣萬安則表示，等不到疫苗的民眾及想買疫苗卻被阻擋的慈濟才是真的心冷，陳時中用心冷掩飾心虛，才讓民眾心痛。

資深媒體人周玉蔻稱慈濟是「中共自己人」，前副總統呂秀蓮昨表示，大敵當前，內部不要製造矛盾。國民黨主席朱立倫也說，當政府阻擋疫苗成為事實，只有一個義務，就是向全民道歉，卻還要抹黑、抹紅，「尤其是對慈濟的抹紅，真是不可思議」。

民進黨台北市長參選人陳時中表示，他沒有阻擋慈濟購買BNT疫苗。（記者胡瑞玲／攝影...
民進黨台北市長參選人陳時中表示，他沒有阻擋慈濟購買BNT疫苗。（記者胡瑞玲／攝影）

疫苗 陳時中 國民黨

上一則

慈濟還原初心 卻無端遭綠營抹紅

下一則

黑白集／受刁難阻撓 無奈還得感謝政府

延伸閱讀

陳時中說沒擋疫苗 蔣萬安：人民不傻 黃珊珊：說明誰卡

陳時中說沒擋疫苗 蔣萬安：人民不傻 黃珊珊：說明誰卡
講懂講爽…吳子嘉：陳時中只想要綠基本盤

講懂講爽…吳子嘉：陳時中只想要綠基本盤
粉專盜圖又被抓包 陳時中道歉

粉專盜圖又被抓包 陳時中道歉
再槓28億疫苗預算 黃珊珊嗆：當時不能相信陳時中才對

再槓28億疫苗預算 黃珊珊嗆：當時不能相信陳時中才對

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜