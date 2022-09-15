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黑白集／受刁難阻撓 無奈還得感謝政府

黑白集

慈濟人追憶採購疫苗飽受刁難之辛酸，竟遭綠側翼抹紅為「中共同路人」、「中共自己人」，備極困擾。一向慈悲為懷的慈濟只好發新聞稿，感謝政府的依法支持，感謝蔡總統促成此事。

這是個無奈的時代。受到政府刁難阻撓，你不能有任何怨言，還得公開感恩。在台灣，「民主」已死，現在已是「官主」。慈濟表態感謝政府，無非希望息事寧人，以求自己的行善之路能長長久久。

除了慈濟，最近發聲明「感謝政府」的，還有中醫師公會聯合會，感謝蔡總統和衛福部支持中醫藥，起因是指揮官王必勝下令限縮中藥「清冠一號」公費給付範圍，引發中醫師公會不滿；外傳陳時中私下要求王必勝收回成命，這才讓政策髮夾彎。

陳時中是落跑指揮官，卻還在指點江山，顯示他無意扛責、卻貪享權力。而今，清冠一號公費給付不僅關係選票，也關係中醫藥界對他的支持，所以他必須逼王必勝轉彎。中醫師公會一紙「感謝政府」聲明，不知能挽回多少阿中形象，但至少可先使傷口止血。

這就是蔡政府的最新時代劇：民間團體必須不斷「感謝政府」，以表忠順，至於這些感謝是否由衷，就不必也不能追究了。一個養了那麼多戰狼網軍與側翼的政府，隨便一個隊伍上陣就能讓人體無完膚，「民不與官鬥」的道理誰都懂。

陳時中 中共 疫苗

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