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被問郭台銘簽2024不選總統切結書 王金平：我一無所知

記者劉宛琳／即時報導
立法院前院長王金平出席「2022中國宗教徒協會80周年慶祝大會」。(取材自udn TV直播畫面)
立法院前院長王金平出席「2022中國宗教徒協會80周年慶祝大會」。(取材自udn TV直播畫面)

名嘴爆料鴻海創辦人郭台銘簽屬「2024不選總統」切結書，才順利買到BNT疫苗。立法院前院長王金平上午出席「2022中國宗教徒協會80周年慶祝大會」受訪說，「我都不知道，我一無所知」。對於台灣買疫苗的狀況，他表示，慢慢去釐清，讓民眾了解一個真相。

記者追問是否認為政府刻意在阻擋疫苗？王金平說，現在是各說各話，所以要好好的去釐清，讓民眾了解一個真相。

對於慈濟被抹紅，王金平說，慈濟一向的宗旨和作為都是在憐憫眾生，在幫助眾生，讓他們都能夠離苦得樂，結合各界眾同來解決很多人間受苦受難的國家、地區和個人等，慈濟的善行是足以為大家所敬佩和感恩的，這是天人共鑑的。

媒體詢問，遭國民黨開除的苗栗縣議長鍾東錦將提告國民黨確保黨員資格，與過去王金平在馬王政爭時的模式一樣。對此，王金平回應，「是，他有這個權利，他就盡力而為」。

對於日前和國民黨台北市長參選人蔣萬安吃飯，如何看北市選舉？王金平說，身為國民黨員，為國民黨候選人來加油打氣，有什麼看到的、想到的，能夠提供競選活動上的參考，也是他應有的責任，他也是盡力而為。

如何看國民黨的選情？王金平說，目前還不能說非常明朗，但應該也不會差到哪裡去，應該還是有相當的擘劃。

王金平 國民黨 疫苗

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