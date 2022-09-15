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農委會與宏碁保密條款曝光 陳吉仲仍為選舉玩文字遊戲

記者 彭宣雅、王駿杰

國民黨桃園市長參選人張善政宏碁任職期間，擔任農委會「農業電子化發展策略分析與規畫」三年服務計畫的計畫主持人，當時到底有沒有簽訂保密條款，隨著契約內容曝光，已一目了然。明明合約有載明，農委會主委陳吉仲卻還在簽約上沒有「終身保密」打轉，若這不是文字遊戲，什麼才是文字遊戲？

張善政被指抄襲事件，發生已經兩周了，農委會至今態度曖昧不明、對外說法轉彎繞圈。

根據合約，「計畫主持人及參與計畫工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」。在這計畫中，甲方是農委會，乙方是簽約的宏碁，若沒有農委會（甲方）同意，受委託的乙方（宏碁）計畫主持人、參與的工作人員，全都不得公開契約、執行情形與研發成果。

依照合約精神，若簽約當下，沒有設定保密期限，在沒有甲方（農委會）的同意下，就是一直保密下去，即使農委會對外宣稱三年的計畫、合約「已無保密的必要性」，也已在兩周前將計畫內容、合約提供給部分立委；農委會是甲方，想把內容上網、給立委、要公開，都隨意，但是否也同意乙方相關人員可以公開談論、說明計畫相關內容？農委會沒有回應。

類似的服務計畫書，各部會、各單位比比皆是，陳吉仲是留美農經博士、中興大學教授出身，過去也曾多次接過農委會的研究計畫，接計畫是怎麼一回事，有甚麼內容流程，應該了然於胸，卻始終沒有對外講明。本該中立的行政機關，配合選舉一起和稀泥。

從新竹市前市長林智堅兩個碩士論文被質疑抄襲開始，全台開打論文泥巴戰，「抓抄襲」成了縣市長參選人「資格審查」，連月來已轟得選民有些疲乏。

但事情總有是非。相對於民進黨舉黨「挺堅」，張善政第一時間不閃躲也不迴避，即使連日挨打「說不清楚、擠牙膏式的說明、自創瞎扯保密條款」，仍積極應對。如今契約曝光，選民看見「保密條款」，也看清誰說真話、誰說假話，以及誰光明磊落。

宏碁 張善政 國民黨

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