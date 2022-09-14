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府5點聲明：政府沒擋疫苗 王必勝：中國介入 購BNT受阻

台灣新聞組／台北14日電
指揮官王必勝說，因中國政治力介入，導致購買BNT後續程序受阻。（本報資料照片）
指揮官王必勝說，因中國政治力介入，導致購買BNT後續程序受阻。（本報資料照片）

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文最近透露去年疫苗購買過程艱辛，外界再度質疑政府是否曾經「擋疫苗」。總統府昨發出五點聲明，指政府沒有阻擋疫苗，是政府、民間共同解決問題，並強調政府才有能力承擔風險，擔保藥廠免責。

指揮中心指揮官王必勝昨天再度澄清，BNT疫苗前年8月就開始採購工作，到去年1月相關程序已到議約階段，都是因中國政治力介入，導致後續程序受阻。至於抵台的BNT疫苗需拆下「復必泰」字樣布條，王必勝強調，沒有拒收的問題，這都是捐贈單位基於與合約規定不符要求拆下，三間企業和民間團體在去年也都聲明絕無政府拒絕簽收的情事。

總統府昨也再次感謝三家捐贈單位的貢獻，與政府共同協力，讓台灣度過當時疫情挑戰，並強調這是政府民間團結協力的防疫典範，而非分化彼此的選舉攻防。

總統府發言人張惇涵表示，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及莫德納等疫苗採購合約。並從9月起，陸續完成與COVAX平台、AZ及莫德納等疫苗採購合約。

張惇涵表示，在過程當中，政府沒有阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。

張惇涵表示，新冠肺炎的疫苗都是「緊急授權（EUA）」藥物，因此可能會有一定程度的副作用或風險，所以藥廠只會把疫苗賣給政府，是因為只有政府才有能力承擔風險，來擔保藥廠免責；EUA的審查與核發及擔保藥廠免責，是民間單位無法做的事。

民進黨立院黨團也批國民黨假借BNT疫苗問題打壓國產疫苗及打擊陳時中；實際上阻擋BNT運抵台灣的是中國，呼籲國民黨開記者會譴責中國。

疫苗 BNT 莫德納

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