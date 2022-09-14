陳時中說沒擋疫苗 蔣萬安：人民不傻 黃珊珊：說明誰卡

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）說，陳時中不是瘋子，人民也不是傻子。（記者陳正興／攝影）

民進黨 台北市長參選人陳時中 陷入卡疫苗 護高端爭議，前天氣得說「我是瘋子嗎？」昨天又說「邏輯來看，講我擋疫苗，就很像自廢武功。」對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安說，陳時中不是瘋子，人民也不是傻子；無黨籍市長參選人黃珊珊表示，陳時中說沒有卡，很好，那請說明到底誰卡？

民進黨台北市長參選人陳時中（中）表示，疫苗在防疫抗疫中是最重要物資，他怎麼可能擋？（記者季相儒／攝影）

蔣萬安說，不管是陳時中或背後操控的幕後黑手，當時阻擋疫苗、護航高端，「這是身為指揮官，你的失職，你就是這麼黑箱。」陳時中不斷否認真相，都無法解釋太多不可告人的事情，真的是罔顧人命、非常惡劣。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）質疑，陳時中說沒有卡疫苗，那請說明到底誰卡？（記者胡經周／攝影）

黃珊珊說，買疫苗是中央權責，民間要買，政府有沒有卡，做事的人最清楚。台北市長柯文哲也說，「他（陳時中）說他沒有擋疫苗，不過當越來越多人都認為他擋，難道我們全部都錯？只有他一個人是對的？」

針對前天中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝聲稱是中國政治力介入擋疫苗，柯文哲嘆口氣說「真的是這樣嗎」、「如果要打抗中保台，也要實際一點，實在一點。」

國民黨立法院黨團昨天批評，陳時中明明有阻擋疫苗，甚至稱鴻海集團創辦人郭台銘要買的BNT疫苗是中國代工，說沒有擋，「把全民當傻子？」

國民黨團總召曾銘宗表示，政府高層阻擋民間疫苗，看去年5、6月疫苗新聞就知道，行政院日前竟還敢出面宣稱說沒有阻擋；去年6月4日，郭台銘宣布要買疫苗後，陳時中還說「買不到」等風涼話。

媒體人周玉蔻因連續二日在臉書嗆慈濟，台北市長柯文哲說「天啊，我的評語也是二個字『瘋了』。」連她力挺的民進黨台北市長參選人陳時中昨天都說，慈濟對社會有積極貢獻，他也稱呼證嚴「上人」。蔣萬安感嘆，與民進黨不同意見，就打成中共同路人，竟然攻擊宗教團體，是非常惡質的操作。

蔣萬安表示，不管跟民進黨不同意見、阻擋到民進黨利益，對方就發動側翼攻擊民間團體與個人，這讓人民痛心、感到憤怒。

國民黨副主席連勝文說，陳時中刻意抹紅BNT，散布假消息，陳去年在立院質詢公然說謊，稱BNT是中國疫苗，是典型假訊息迷惑社會大眾，這種行為不叫瘋子，而是騙子，「抹紅一個人我還可以理解，但抹紅一支疫苗非常荒謬。」