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新聞評論／停止仇恨動員 攻擊慈濟無助洗白蔡政府

聯合報社論
民進黨台北市長參選人陳時中表示，他沒有阻擋慈濟購買BNT疫苗。（記者胡瑞玲／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中表示，他沒有阻擋慈濟購買BNT疫苗。（記者胡瑞玲／攝影）

免治馬桶風波未歇，陳時中阻擋民間購捐BNT疫苗的爭議又起，野火般亂竄。慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日談到，去年慈濟要購捐疫苗，有不少大老和官員相繼勸他「別浪費力氣」，過程飽受政府刁難。對此，陳時中和行政院皆極力否認；親綠媒體則迅速出動，竟將慈濟抹紅為「中共同路人」，並惡言詆譭證嚴法師。有不滿的民眾興師問罪，隨即引發肢體衝突。

蔡政府刁難民間團體購捐疫苗一事，人們歷歷在目，點滴在心頭，不會忘記。當時，大家的目光更聚焦在郭台銘的永齡基金會受到的阻撓和打壓，並未太注意行事低調的慈濟。事實上，在此之前，慈濟即曾主動向美方洽購BNT疫苗，也因卡在亞洲代理權的問題，不得其門而入。最後，永齡與台積電成事之後，慈濟才加入這個民間購捐行動。很顯然，慈濟其間受到的阻撓，和郭台銘受到刁難如出一轍，絲毫不少，且恐怕還更多。

事過境遷一年多，慈濟才說出其間辛酸，無非是覺得此事已達成任務，可以讓外界知道它曾為台灣的防疫如何努力奔忙，這倒不是為了自我炫耀或想打擊誰。因此，綠營將慈濟還原過程的說明說成「陰謀論」，這種論調本身，才更居心叵測。試問，難道政府的任何決策，都不准攤在陽光下接受檢驗或討論了嗎？只要民間稍有不同的意見，就得被打成「中共同路人」，而且竟連一向以行善為職志的宗教團體都難逃毒手，這是什麼樣的恐怖氛圍？

說穿了，蔡政府千方百計要阻止民間團體購捐疫苗，主要問題在於它自己的「心魔」。這個心魔有兩個面向：其一，是為了堅持「反中」，無論如何不能透過BNT亞洲區總代理的上海「復星」購入疫苗；因此，即使前行政院長林全擔任董事長的東洋已談妥洽購條件也照樣碰壁，「小明們」同時則滯留武漢有家歸不得。其二，是為了偏袒「高端」疫苗，以及向技術移轉的美方示好，蔡政府刻意延遲對外採購合乎世衛組織規範之疫苗，希望讓蔡英文形容為「台灣第二座護國神山」的高端能在台灣一砲而紅。

人們不妨回想一下：5月萬華等地疫情已經大爆發，而台灣的AZ疫苗都要靠國外幾萬、幾十萬劑地捐贈，郭台銘和慈濟約莫都在此際提出購買BNT的請求；即使疫情如此嚴峻，蔡政府竟仍有心情有一搭、沒一搭地杯葛，不是唱衰郭董「買不到」，就是以「資料不全」為由大打官腔。簡言之，蔡政府寧可看著台灣人淪為疫苗孤兒，也不許民間團體購買疫苗來自救。如此冷血的政府，在人民大難當頭之際，仍不改其志地「反中」，不顧百姓的生死病痛；現在竟振振有詞地喊冤，要說給誰聽？

選舉當頭，陳時中在防疫指揮官任內的許多決策都會被拿出來檢視，這是他無可迴避的責任。就算他能將相關文件封存30年，但當事人和民眾均仍記憶猶新，事實不容被一筆抹煞；他當初和蘇揆乃至蔡總統仗著官威三卡四擋，今天便責任難逃。

我們要嚴正提醒的是：無論選舉多麼激烈，無論意識形態的鬥爭多麼嚴峻，政治人物絕不該把「仇恨動員」當成廝殺百姓的工具。企圖割裂台灣，並在社會的感情傷口上舔血以增加自己的滋養，這是殘忍行為，絕非民主政治能容忍的底線。

慈濟對台灣的貢獻有目共睹，它在全球各角落默默行善，也為台灣營造仁義形象，爭取友誼。如今，為了一起疫苗採購爭議，綠營及其附隨媒體竟能將慈濟打成「中共同路人」，這個政黨是瘋了嗎？

疫苗 BNT 陳時中

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