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黑白集／總統官邸喬黨事、綠委立院養狗 人畜寄生國家

黑白集
民進黨立委吳思瑤在辦公室養狗，吳家犬在立法院一住四年。（本報資料照片）
民進黨立委吳思瑤在辦公室養狗，吳家犬在立法院一住四年。（本報資料照片）

民進黨立委吳思瑤在辦公室養狗，宣稱動物友善環境從立法院做起，博取動保美名。但立院人士反映，吳思瑤國會養狗，造成諸多不便；其助理怕被狗咬，長期借用會議室辦公，影響他人開會。吳思瑤推稱，立院空間「本來就不夠用」。

爆料者說，吳家狗狗活潑常吠叫，外人進出時，助理都得安撫情緒；助理在茶水間洗狗便盆，公共空間偶有「黃金」遺留。吳思瑤回應，狗狗有上課，助理也排班照顧，她並牽拖莊瑞雄等人也養狗。然而，這些人偶爾帶狗上班，不像她長年把辦公室當狗舍，助理兼保母，放假還得去照顧狗。

「動物友善環境」除要求環境對動物開放無害，也要求飼主負起責任，避免對他人造成困擾。

吳思瑤藉著高大上的理由在國會養狗，不時和林秉樞之流人狗擺拍，她享受特權，卻未見政策推廣。蔡政府上台就宣示取消公寓大廈禁寵令，法案至今擺爛，老百姓不能自由養寵物，吳家犬卻在立院一住四年。

總統官邸喬黨事，立委國會養狗，綠營人畜都寄生國家。荒謬的是，綠委淪為橡皮圖章，將國會當狗舍，高唱人狗和睦；但人民去立院陳抗爭權益，竟遭刀片蛇籠伺候，總是人不如狗。

民進黨執政，多的是狗仗人勢的故事。段宜康曾譏諷陳明文，是「被蔡英文寵壞的惡犬」；吳思瑤和她的狗，也是同一路數。

民進黨 蔡英文

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