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林耕仁碩論涉抄 中華大學初比對「符合規範」

記者王駿杰／新竹14日電
國民黨新竹市長參選人林耕仁。(本報資料照片)
國民黨新竹市長參選人林耕仁。(本報資料照片)

國民黨新竹市長參選人林耕仁的陽明交大、中華大學碩士論文都遭民進黨踢爆涉嫌抄襲，中華大學今指出，學校在上周接獲具名檢舉後，經使用兩種電腦比對系統進行相似度比對，比對結果皆符合學校碩士論文現有規範，但仍會組成審議委員會進行更嚴謹的審查。

不過，中華大學指出，為使審查更嚴謹及依學校「博碩士學位論文抄襲處理要點」第三點規定，校方仍決定組成獨立的「學位著作抄襲審議委員會」，用相同標準進行審議。審議委員會將於20日內組成，組成後一個月內完成調查，並提出調查報告，必要時得延長一個月。

中華大學表示，之後會依「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」，由學校邀請校外三名相同學術領域的敎授、校內院外委員一名及被檢舉人學系主管一名，組成五人學位著作抄襲審議委員會進行獨立調查。

林耕仁指出，他的論文遭民進黨檢舉後已到中華大學教務處繳交論文審議申請書、 iThenticate 論文比對系統結果報告、以及「快刀」論文比對系統結果報告等資料。他的論文符合中華大學現在的標準，原創性絕對經得起考驗，感謝民進黨大陣仗的監督與指教。

林耕仁指出，他的論文有疏漏的部分會虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對。民進黨繼續針對論文潑髒水，再動員黨政機器全面抹黑，都是意料中的事。

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