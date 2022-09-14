高雄市長民調：陳其邁47.5% 柯志恩25.1%

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）13日宣布官網成立，也公布主視覺「恩」字。(記者林巧璉╱攝影)

國民黨 高雄市長參選人柯志恩昨發表「三箭齊發」選戰策略，從政見、社群 、宣講三大面向衝刺，還說「再綠的地方也會去」。

柯陣營日前委託國家政策研究基金會做民調 ，拚連任的陳其邁支持度47.5%、柯志恩支持度25.1%，柯在30至39歲區間落後較多，她坦言，爭取青年認同處於劣勢，會努力改變年輕選民刻板印象。陳其邁對民調平常心以對，強調施政不分年齡、族群，市民會挺實在做事團隊。

國家政策研究基金會民調顯示，2018年市長選舉投韓國瑜者，有54.4%支持柯志恩，20.1%轉投陳其邁；市長票投陳其邁者，7.5%有意轉投柯志恩，83.1%繼續支持陳其邁。分析支持者年齡，柯在40至49歲、70歲以上支持率較高，最難拓票族群是30至39歲，支持度7.8%。陳其邁在30至39歲族群有明顯優勢，支持度高達52%，挺邁另一大族群是60至69歲，高達58.3%。

柯志恩說，國民黨智庫透過民調掌握各縣市選情脈動，9月內部民調數據比上月進步7%，與她下鄉感受到的熱度契合。柯陣營昨天宣布官網成立，公布主視覺「恩」logo，政見涵蓋五大主軸，包括產業加值、翻轉低薪、健康樂活、教育增質、高雄好居等。

陳其邁團隊表示，因未看到完整民調資料不予回應，現階段就是專心市政，做好市長職責。

中山大學政治所所長劉正山分析，陳其邁在多家民調支持度遠勝對手，主因是施政兩年政績逐步收成，選民有感，防疫表現不俗，即使發生城中城大火等危機，市府團隊很快止血。跳電、天坑等市政議題，雖被藍營拿來抨擊，未形成強大輿論壓力，爭取到台積電到高雄投資等經濟牌實績，這一大加分蓋過其他小減分。