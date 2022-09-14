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賴清德輔選首站 向侯友宜下戰帖

記者丘采薇／台北14日電
副總統賴清德（左）13日受邀出席「貝里斯獨立41周年酒會暨貝里斯文化月」開幕活動，和貝里斯大使碧坎蒂（右）合影。(記者陳正興／攝影)
副總統賴清德（左）13日受邀出席「貝里斯獨立41周年酒會暨貝里斯文化月」開幕活動，和貝里斯大使碧坎蒂（右）合影。(記者陳正興／攝影)

九合一選舉倒數兩個多月，民進黨盼炒熱整體選情。繼蔡英文總統啟動選舉模式之後，副總統賴清德也將展開輔選行程。

賴清德排定第一站將於明天為民進黨新北市長參選人林佳龍站台、16日為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬站台、17日為民進黨台中市長參選人蔡其昌站台、18日為民進黨基隆市長參選人蔡適應站台。

賴清德很早就敲定輔選第一站將為林佳龍「加持」，據悉，地點選在板橋，兩人將同台參香。由於該地是新北市政府所在地，也形同向現任市長侯友宜下戰帖。隨後站台的桃園、台中及基隆，也是民進黨「激戰區」，希望拉抬參選人聲勢。

民進黨輔選幹部坦言，目前整體選情偏冷，需要「大咖」加持炒熱氣氛，蔡總統最近已經繞了台灣好幾圈，基層鄉親也很期待賴清德現身，凝聚向心力。

國民黨主席朱立倫日前打出「6都過半、搶16席」的縣市長選舉目標。民進黨輔選幹部指出，國民黨現有14縣市都是拚連任，對民進黨來說，「翻轉」難度的確很高，因此民進黨一定要打出氣氛才有機會，但受到新竹市前市長林智堅論文案影響，全國民進黨選情都呈現逆風狀態，突圍確實不易，最近論文案有退燒趨勢，民進黨應可好好重新開始。

民進黨 賴清德 國民黨

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