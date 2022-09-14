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講懂講爽…吳子嘉：陳時中只想要綠基本盤

台灣新聞組╱台北14日電
民進黨北市長參選人陳時中。(本報資料照片)
民進黨北市長參選人陳時中。(本報資料照片)

台灣新聞組╱台北14日電

民進黨北市長參選人陳時中頻出包，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，有人說陳時中在台北市很弱，但陳胡說八道的同時，確實講了不少民進黨支持者「聽得懂的話」，因此，選戰策略顯然就是只要爭取綠營基本盤，預計下月起綠營票將逐漸從黃珊珊身上回流。陳時中昨接受電視訪問再表示，台北市長一定要抗中保台。

台北中國時報報導，吳子嘉昨接受網路直播專訪，對年底選戰做出的評估是「選情很冷，對現任者非常有利」，包括新北侯友宜、台中盧秀燕、台南黃偉哲、高雄陳其邁大幅領先趨勢，基本上已確定。他說，民進黨新北市參選人林佳龍與侯友宜的差距至少20萬票以上。

針對台北市選情，吳子嘉直言，陳時中搞這麼多飛機，但確實創造很大的聲量；學醫出身的人為何要胡說八道、講這麼沒知識的話？就是要讓民進黨支持者聽得懂、感覺爽。他說，民進黨在台北市目的很清楚，就是打基本盤，從頭到尾沒想過爭取中間選民、淺藍選民。

吳子嘉以2018年為例，當年九合一投票前，內部民調顯示民進黨參選人姚文智得票約19%，柯文哲得知後私下坦言自己選情「掛了」，為此他特別公開喊話，使不少年輕選票受刺激而回籠。若把當時姚文智的狀況套用到黃珊珊，今年只要黃拿到19%選票，保證蔣萬安掛掉；尤其國民黨須曉得「目前黃支持度甚至高於姚文智」。

吳子嘉直言，黃珊珊目前的支持度，很大一部分來自民進黨支持；但隨著陳時中陣營「刻意只要基本盤」的策略發酵，預計下月起綠營票開始回流，黃恐面臨被壓縮。

中央社報導，陳時中昨天接受民視「辣新聞」節目專訪，提到台北市長一定要抗中保台。主持人周玉蔻問，抗中保台如何跟台北市政結合？陳時中回應，能夠保護台灣的並不是只有軍人，是全民的意識，而政治人物必須帶領，所以台北市長要知道如何建立、強化台北市的自信心，同時配合建設強化這座島嶼，就會有抗中保台的底蘊。

陳時中強調，抗中保台不是一定要拿槍，而是每個人站在自己的崗位上把責任做好，市長尤其要做表率。

陳時中 民進黨 侯友宜

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