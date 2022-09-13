「慈濟變中共同路人」 柯文哲酸：太好笑

台北市長柯文哲。(記者許正宏／攝影)

媒體人周玉蔻因疫苗 採購問題在臉書 嗆慈濟，台北市長柯文哲 昨天赴議會備詢時，市議員陳重文質詢是不是只要對民進黨台北市長參選人陳時中不友善，就都是黑五類、都要被抹紅、都是中共同路人？柯文哲聽到「抹紅」兩字失笑說，「對啊，等到有一天，證嚴也變成中共同路人，我就覺得實在是…太好笑了！」

陳重文又問柯，周玉蔻發文寫慈濟不真、用捐款買來的慈濟董事，不是抹紅是什麼？柯文哲嘆氣表示，「我跟你講，慈濟已經盡他們的力量，當時最後還是靠慈濟的力量，才有辦法讓BNT進來，不然不知道拖到什麼時候？老郭（郭台銘）去也沒有用，也是被擋住。」

陳重文再問柯，覺得民進黨有無擋疫苗？柯說「我覺得有，這就是政治考量。」柯說，如果有機會當總統，他絕對不會幹這種事，人民生命是基本，政府要愛護人民，疫情已經這麼嚴重，疫苗該進來就趕快進來，結果「你還在審查，七拖八拖，錢人家都願意出，也不讓人家進來，也太過分了。」

國民黨桃園市長參選人張善政昨晚也在臉書發文指出，感謝慈濟為台灣奔走，也呼籲網軍側翼別再為執政黨的失職推諉責任、硬拗狡辯，「惡意攻擊慈濟、在台灣內部找敵人，真正受傷的只會是自己。」