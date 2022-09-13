慈濟再聲明 謝蔡英文成就採購疫苗

慈濟慈善事業基金會針對購買BNT疫苗 一事，先是表示基金會執行長顏博文所說並非祕辛，僅還原慈濟購買疫苗過程，期盼外界勿做泛政治化聯想，昨天又感恩社會各界支持和政府在各項申購流程上依法協助，也感恩蔡英文總統成就圓滿此事，公私共善合作，「好事共同成就」。

慈濟基金會先前表示，基金會執行長顏博文接受媒體訪問，所提2021年慈濟購買BNT疫苗內容，均屬2021年媒體報導內容，並非祕辛，僅是還原購買過程；昨天表示，2021年購買BNT疫苗倍受社會各界關注，正式提出申請之初，引起長期關心慈濟的各界表達諸多意見，提出購買疫苗過程中，由於各界的期待與多方的支持，才能一一解決申購過程的各項程序與問題。

非常感恩當時政府對民間組織購買疫苗依法支持，並協助完備採購程序，適時獲得包括台積電 、鴻海永齡基金會及慈濟所購買各500萬劑BNT疫苗，讓民眾施打。

慈濟基金會表示，證嚴法師說「好事共同成就」，本著出家人慈悲為懷的心和人道精神的情懷，救人如救火，當時期待疫苗早日施打，穩定台灣疫情，保護民眾的健康。