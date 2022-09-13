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冷眼集／卡關抹黑再抹紅 購疫苗刁難史歷歷在目

記者 李光儀
去年9月，台灣採購的第一批BNT疫苗在盧森堡啟運時，上面還掛著簡體中文「复必泰」字樣布條。但到貨時，已不見「复必泰」布條。(中新社資料照片)
去年9月，台灣採購的第一批BNT疫苗在盧森堡啟運時，上面還掛著簡體中文「复必泰」字樣布條。但到貨時，已不見「复必泰」布條。(中新社資料照片)

回顧這段BNT疫苗採購史，蔡政府不但擋疫苗，甚至帶頭用各種手段抹黑抹紅疫苗，歷歷在目。

平心而論，2020年疫情之初，衛福部確曾努力外購疫苗。鑒於BNT疫苗的大中華區代理權，在大陸藥廠上海復星手上，上海復星和BNT找了由前行政院長林全擔任董事長的東洋，擔任台灣代理，著手與衛福部洽談合約完成事宜。

原本水到渠成的事，東洋與衛福部談判過程中，遭處處刁難，最後談判破裂，林全甚至砲轟「官員在吃東洋豆腐」，不能把責任推給東洋。

2021年5月，台灣疫情大爆發，鬧疫苗荒。國民黨立委陳玉珍5月12日質詢陳時中，是否同意地方政府購買疫苗。陳時中第一時間表示只要透過有執照的藥商做輸入許可，並向指揮中心申請，合法合乎規定就可以；隔日陳時中卻改口，表示疫苗採購應該由中央統籌處理。

5月下旬，包括郭台銘、慈濟等多個企業和民間團體，都提出有意捐贈疫苗的想法。衛福部仍堅持採購必須由政府統籌。郭台銘捐贈疫苗意志甚堅，衛福部提出八項要求卡關。情況一直到蔡英文總統6月中旬與郭台銘、台積電董事長劉德音見面後才有轉機。

眼見擋不住民間疫苗自救潮，綠營又開始另一波抹黑抹紅工程，主要對象針對郭台銘等人要捐贈的BNT。當時許多偏綠名嘴釋放假訊息，說上海復星的復必泰和輝瑞BNT是不同的疫苗，上海復星代理的BNT是大陸分裝，郭董買的是即期疫苗等，企圖製造反對購買BNT的輿論。

雖經過蔡英文總統點頭授意，鴻海、台積電和慈濟捐贈疫苗一事，仍不順遂。三個民間單位終究還是完成任務，第一批BNT疫苗2021年9月初由德國直送抵台，1500萬劑捐贈的疫苗，也在今年年初全部交貨完畢。讓復必泰不是輝瑞BNT疫苗的謠言，不攻自破。

詭異的是，站在政府或民眾的角度，有民間企業、團體願意捐贈疫苗，無論他們可以直接購買，或者需要政府授權，政府都理應大力配合，從當年取得疫苗過程來看，事實卻非如此。除BNT疫苗外，衛福部還擋了許多單位捐疫苗，如佛光山50萬劑嬌生疫苗。慈濟所言，很可能只是整個情況的冰山一角。疫苗採購過程疑雲重重，全台民眾看在眼裡，看不見的，只有檢調吧。

2021年民間捐BNT 遭遇哪些關卡 來源：指揮中心
2021年民間捐BNT 遭遇哪些關卡 來源：指揮中心

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