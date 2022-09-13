新聞評論／搖擺時中 對不準自己的人設

陳時中(中)代表民進黨角逐首都市長，主要來自蔡英文對陳時中形象和能力的高估。(記者許正宏／攝影)

一支為了討好選民的免治馬桶政策宣傳片，卻引發偷窺、沒品爭議，使民進黨台北市長參選人陳時中 深陷「自傷」漩渦。緊接著，綠營「政二代」雲集競選團隊、網民「二創」嘲諷偷窺、慈濟憶購捐疫苗 辛酸，乃至陳時中「幕後指導」王必勝等新聞，更一次次加重陳時中的負面印象。這些失分，其實皆不是來自對手的攻擊，而是陳時中自己招搖又搖擺，不斷以「今日之我否定昨日之我」；這些選舉大忌，卻成了陳時中的日常。

公廁設免治馬桶政見雖欠深思，仍不無創意；但這創意演繹成「陳時中偷窺」哏，就成了一場選舉災難。如此一來，既引發「性騷當有趣」的抨擊，更暴露出陳時中團隊文宣內控的失能。一則顯示陳時中「性別意識」嚴重偏差，二則暴露競選團隊創意失控，從創意發想到拍攝、宣傳皆無適當把關，因而不斷暴衝。讓這麼「走鐘」的宣傳片公諸於世，候選人一再道歉仍滅不了火，可見事態之嚴重。

在免治馬桶爭議前，陳時中團隊設計了一場「時中衝夜店」行程，讓陳時中在同志酒吧被男子環抱吻耳，顛覆陳時中年近七旬的歐吉桑形象。這場演出，原是為了表現陳時中樂於貼近社會的多元樣貌，並爭取不同性取向的年輕族群認同；結果「畫虎不成反類犬」，未必拉到年輕選票，反使陳時中原本沉穩的形象破毀。

陳時中一向長於表演政治。從抗疫之初塑造「防疫 五虎將」形象，到武漢包機返台時親赴現場督軍，每天下午2點「時中記者會」的親自操盤，他都樂在其中，臨場發揮也相當吸睛。也因此，防疫初期一年多，全台無人敢「逆時中」。俟防疫破功，他開始反覆無常，動輒要祭傳染病防治法法辦民眾，此時陳時中露出了原形：他就是個「官威很大」的尚書大人，容不得一粒砂的質疑。

陳時中問鼎台北市長的本錢，主要建立在台灣防疫前期的「加零」成績，蔡政府順勢透過大內宣將他形塑成「鋼鐵部長」。但近一年多來，台灣缺疫苗、缺試劑、政府偏袒高端、杯葛民間團體購贈的種種無理行徑已深入人心。而陳時中私下卻與支持者歡唱宴飲，未等疫情趨緩即告落跑、卻又不時插手，防疫資源分配屢屢「虧待台北市」。因此，他的競選活動若一味強調其防疫功績，反而喚起民眾的反感，拉升選民的仇恨值。

簡言之，陳時中代表角逐首都市長，主要來自蔡英文對陳時中形象和能力的高估，以及對民眾認知和情緒的低估，以為可以用中央豐厚的助選資源挹注把他推上市長寶座。也因此，他的競選團隊集合了蔡政府的黨政菁英，連「政二代」都被徵召上陣，目的就是要打一場「資源不對稱」作戰，壓垮藍白陣營。可笑的是，陳時中在無限資源中卻選擇讓「網紅」主導選戰策略，反而使自己在枝微末節的政見上大栽跟斗。更糟的是，當違反常識常情的宣傳片引發民眾嘲諷排山倒海而來，其團隊又選擇最「官威凜凜」的應對，要以「侵犯著作權」、「惡意誹謗」等罪名提告，結果卻讓網友怒上加怒，簡直是提油救火。

陳時中陣營一再莽撞出錯，固是其團隊定位失誤，但也與他一向剛愎自用、信口開河有關。尤其，陳時中自己搖擺不定，擁有絕佳資源卻無法做內部控管，如何奢言為我們的首都擘劃未來？一路擺盪「走鐘」的陳時中，必須盡快釐清自己的人設，找到調準分秒的「格林威治時間」，否則將會不斷出包失分。「馬桶片」只是災難的開端而已。