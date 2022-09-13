藍白指控擋民間採購疫苗 陳時中：我是瘋子嗎

鴻海、慈濟與台積電去年合購1500萬劑BNT贈給政府，首批於去年9月2日到貨，時任衛福部長陳時中（左四）與慈濟慈善基金會執行長顏博文（左五）等人合影。(本報資料照片)

慈濟慈善基金會執行長顏博文曝BNT採購「祕辛」，蔡政府有無卡民間採購疫苗？成為台北市長參選人攻防焦點。國民黨蔣萬安批評政府「阻擋疫苗、護航高端，罔顧人命」，無黨籍黃珊珊也指「不進疫苗就是害命，政府謀財就算了，害命不可原諒。」民進黨陳時中 氣得反問，「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗？」

國民黨主席朱立倫昨砲轟，陳時中踩著萬具屍體參選市長；國民黨前副主席郝龍斌也痛批，陳時中競選團隊就是「高端隊」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，「這是因選舉、政治情況做的惡意操作。」

本報系聯合報報導，慈濟、台積電、鴻海暨永齡基金會去年捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善基金會執行長顏博文透露，當時有政界、工商界等大老勸「買不到的，別浪費力氣」。

黃珊珊昨天接受電台訪問時表示，北市府去年曾編台幣28億元(約8990萬美元)想買疫苗，找兩家公司詢價，代理商都說有貨、也願意銷售，市長柯文哲找當時衛福部長陳時中談，陳說「不用再買了，已經買了4000萬劑」，但「重點不是買不到，是政府你要不要（讓我們買），慈濟講的沒有錯」。

蔣萬安說，「這就是你要相信慈濟，還是相信民進黨？」慈濟還原採購真相，直指政府阻擋疫苗，晚間又發聲明表達所說都是事實，狠狠打臉陳時中與民進黨政府。

台北中國時報報導，朱立倫、郝龍斌及蔣萬安一同出席藍營北市里長造勢大會。朱立倫痛批，包括疫苗採購及當時缺口罩、快篩、藥物，陳時中都應該負起責任，全世界大概沒有看到一個指揮官在疫情還沒消退下就跑去參選。

郝龍斌也表示，自己可以很負責地說，當初不只是慈濟、法鼓山，乃至於所有政商界都希望捐贈疫苗，民進黨都刻意阻攔，最主要就是因為有高端疫苗 存在。

王必勝說，2021年初就跟BNT談好了，最後一刻因大陸政治力介入才沒有買到，政府從未阻擋「復必泰」字樣，也沒有發生慈濟人上機拆除布條問題，「部分人士為了選舉進行惡意操作，混淆時序進行造謠，令人遺憾。」