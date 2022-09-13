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宜蘭選舉╱被指賤賣宜蘭市產圖利 江聰淵陣營：錯誤拼湊

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠(圖)昨天在民眾黨黨部舉行記者會，指出民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，在擔任宜蘭市長期間，賤價拋售位處精華地段的市有地，質疑圖利建商財團。(記者林伯東／攝影)
民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠(圖)昨天在民眾黨黨部舉行記者會，指出民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，在擔任宜蘭市長期間，賤價拋售位處精華地段的市有地，質疑圖利建商財團。(記者林伯東／攝影)

宜蘭縣長參選人陸續被指涉嫌弊案，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠昨再爆料，指民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵涉嫌賤賣宛如宜蘭市民「祖產」的土地，以低於市價賤賣市產圖利建商。江未回應，市公所表示，有效利用閒置土地的積極作為卻被惡意描繪成非法圖利，與事實相悖，內容謬誤、錯誤拼湊，更充滿政治惡意。記者電訪元邦建設，截稿前未獲回應。

陳琬惠昨指接獲檢舉，江聰淵涉嫌在擔任宜蘭市長期間，將宜蘭市精華地段坤門5段1162地號附近土地賤賣。

陳琬惠表示，坤門5段1162地號土地是過去國防部用來安置播遷來台的軍眷，1955年登記由宜蘭市公所持有，宛如宜蘭市民祖產，當地居民都住了超過一甲子，但2020年，宜蘭市公所竟然在宜蘭市代表會「背書」下，將標售底價降為1.1億元，讓某集團以每坪14萬6406元的低價得標。

陳琬惠說，幾乎去過宜蘭的人都知道，這塊地鄰近蘭城新月廣場，新月廣場是宜蘭鬧區，經都市計畫劃定為住宅區，價值不菲，當地房仲評估，每坪交易價格上看100萬元；建商取得土地所有權後，就對長年居住的住戶提出拆屋還地訴訟，使得住戶面臨迫遷命運。

「這樣對得起宜蘭市民嗎？」陳琬惠痛斥，江聰淵曾說自己當選縣長後不炒地皮、也不與財團掛勾，結果自己擔任宜蘭市長時，早就賤賣宜蘭市精華地區的建地圖利財團。她質疑江聰淵為何決定將土地出售給財團？呼籲江說明。

國防部 民進黨

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