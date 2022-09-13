雲林選舉╱碩論藍質疑造假 劉建國：對手沒招了

雲林縣長參選人劉建國稱對手已無招，所以才批論文。(記者蔡維斌／攝影)

國民黨 昨舉行「雲林人不要這款雲林縣長」記者會，質疑民進黨 雲林縣長參選人劉建國南華大學的碩士論文造假，其摘要被比對出和指導教授發表的期刊有95%重疊，呼籲劉建國應就論文疑雲及過往黑歷史向選民交代清楚，人民不要1個硬拗、說謊的人來當縣長。劉建國回應，指導教授丁誌魰已對外說論文沒問題，「到現在還在打論文，顯然對手已沒有招了」，才用這種方式模糊焦點，這是對學術和他的指導教授非常不尊重，實在大可不必。

台北市議員參選人楊植斗指出，劉建國在南華大學的碩士論文被封存到2024年7月，電子和紙本論文都無法提供借閱。楊表示，通常在國圖封存的論文，都事涉機密或專利，劉建國以古坑綠色隧道作研究，裡頭有什麼國家機密可言？難道劉建國動用了立委的特權來封存論文？

雲林縣議員參選人陳芳盈指出，劉建國當時的論文口試是6月4日，而短短10天內，6月14日劉的指導教授丁誌魰就掛名第一作者，將1篇摘要高達95%相似的論文發表於「休閒產業與健康促進學術研討會 」，難道是丁誌魰抄劉建國的論文？還是真正的作者其實是丁誌魰？

劉建國辦公室主任林廉貴回應，南華大學碩士畢業要投期刊或研討會，所以才請丁誌魰代投論文。陳芳盈說，難道劉建國怕自己論文太爛無法投出，所以才請教授掛名代投？這樣是否也有騙學歷的嫌疑？

楊植斗接著表示，劉建國是詐騙 學歷的慣犯，過去他就曾以空中大學丶美和技術學院的學歷登載在選舉公報上，結果被法院認定「只有修學分，根本沒有相關學位」。

楊植斗並表示，劉建國曾經被競爭對手尹伶瑛指稱是「黑道」，劉也告上法院，雖然法院判尹違反選罷法，但證人陳天星、陳俊宏、王又民的相關證詞，劉建國仍有義務說明清楚，包含曾在斗六市真岡飯店1樓開設賭博性電動玩具店、曾與民進黨員在其住處隔壁開設賭博性電動玩具店、曾經營風神電動玩具店等。

對被指「黑道」一事，劉建國說，早在十多年前首次選立委就被人這樣攻擊，後來攻擊他的人已受到法律制裁，最後是他同意原諒，以很少代價獲得和解，否則對方會被判刑，此事有歷史紀錄可查。他說，選舉要提出好政策或好政績來說服選民，而非用這種抹黑對手或似是而非的事來模糊焦點、成就自己選舉，否則終將受選民唾棄。