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藍綠激戰區拚民調 緊盯對手找策略方向

台灣新聞組／台北12日電
新北市長侯友宜11日到亞洲電子競技公開賽總決賽現場，為地主隊「BYG我愛你」加油打氣。(圖：新北經發局提供)
新北市長侯友宜11日到亞洲電子競技公開賽總決賽現場，為地主隊「BYG我愛你」加油打氣。(圖：新北經發局提供)

台北市長選舉藍綠白三腳督，堪稱年底選戰最激烈的地區，向來重視民調民進黨，把這一局當總統選戰規格打，平均三到四天就有一次民調，蔡英文總統更隨時緊盯，陳時中擁豐沛資源讓蔣萬安、黃珊珊陣營羨慕不已。

本報系聯合報報導，陳時中陣營早在登記參選前後就開始做民調，現階段競選總部民調每周一次、每周二出爐，民進黨中央黨部也每周民調，約每周五有結果。陳時中陣營透露，蔡總統會收到民調，也很關心選情，競辦觀察輿情和民調變化，內部民調領先。

蔣萬安陣營表示，民調頻率隨選舉期程改變，從每月到雙周，最後階段是滾動式民調；民調有助於策略調整，但並不一定要跟著民調走向打選戰，參選人必須要有核心理念，找到最好方向。

黃珊珊競選辦公室表示尚未做民調，預計到選戰最後階段才會做，民眾黨則打算10月開始做。

民進黨新北市長參選人林佳龍陣營指出，目前每周做一次民調，內部觀察民調有逐漸跟侯友宜拉近。林佳龍估算差距約10萬票，由於民進黨的政黨支持度略高於國民黨，綜合參考相關數據，他認為這一戰仍大有可為。

新北市長侯友宜陣營指出，預計9月底、10月份才開始固定民調。侯也不預估與對手票數差距，僅說要好好努力拚市政。

民進黨內部民調傳出桃園市長參選人鄭運鵬民調領先國民黨參選人張善政一個百分點，桃園市長鄭文燦表示，民進黨每二周做一次內部參考民調，鄭運鵬支持度穩定上升，目前微幅領先；張善政說「我們的選戰有我們的步調」，一步一腳印往前走，有信心最後會達到目標。

林佳龍預估與侯友宜的對決最後輸贏在10萬票，據台北中國時報報導，侯友宜11日未多評論，僅表示目前最重要還是拚市政；侯友宜選舉辦公室執行長張其強則大酸，剛過世的伊莉莎白女王曾說：「I have to be seen to be believed.」（我必須被看見，才能被相信），奉勸林佳龍，真的要認真跑，多被人看見，否則沒人相信你是玩真的！他以10日中秋節為例，侯友宜從早到晚一共四個公開行程，反觀林佳龍卻沒有，到底誰是來挑戰的？

林佳龍表示，中秋連假他也排了很多行程，包括爬觀音山硬漢嶺、接受電視台專訪等，難道侯的競選團隊把眼睛閉起來就以為沒看到嗎？

民進黨新北市長參選人林佳龍預估與新北市長侯友宜的對決最後輸贏在10萬票。(記者張...
民進黨新北市長參選人林佳龍預估與新北市長侯友宜的對決最後輸贏在10萬票。(記者張睿廷／攝影)

民調 侯友宜 民進黨

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