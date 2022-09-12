包贏民調、網路灌票… 選舉資訊戰打得火熱

年底百里侯選戰激烈，各陣營展開民調、網路聲量大作戰，民眾眼花撩亂。圖為示意圖。(記者侯永全／攝影)

年底九合一選舉進入民調 、網路聲量作戰階段，但有民調公司替特定參選人量身打造調查方式，也有透過網路讓支持者灌票方便帶風向，更有人月燒百萬請網軍攻擊對手。「選舉資訊戰」打得火熱，選民卻看得半信半疑，學者提醒，未符合統計學基本要件的民調都充滿政治算計。

「傳統找偏藍或偏綠機構做民調已不夠看」，民調業者透露，有些民調公司會推出類似「假民調」，甚至有「包你贏」民調，從問題設計到調查方法，故意有利於特定參選人；做這種民調主要是讓參選人拿去尋求樁腳支持，不過大型民調公司為了維持信譽不會接受這種「設計民調」。

另外，新聞或搜尋入口網站推出網路民調很流行，但也最具爭議，因為容易出現支持者重複投票 的灌票現象，許多民調結果會與民眾想像差異極大，有帶風向的特定目的。

最極端的是有參選人一個月狂燒百萬「包套」買網軍，由工程師寫程式，一次用多個假帳號同步發文攻擊對手，增加對手負面聲量、洗白自己正面聲量，據說有參選人掌握6萬個假帳號，一旦在選戰關鍵時刻丟出負面訊息，恐一下逆轉選情。

民調怪象叢生，中華傳播管理學會發起「民調透明百科計畫」讓民調更透明、更公開，也讓民調公司自律。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚說，民調常被當成選舉工具，最早是在問卷題目或樣本動手腳，像使用引導式題目或抽調樣本導出想要的結果，更誇張的是沒實際做民調就報數據，推動這項計畫主要目的是為了讓民調更透明、更公開，也讓民調公司自律。

台大政治系教授王業立認為，網路投票參考就好，這種調查基本上未符合統計學基本要件，但因結果可能對於中間選民起帶風向作用、讓民調落後者被棄保，算是種政策算計。

文化大學廣告系主任鈕則勳提出觀察民調眉角，看是否交代家戶電話或加手機 ？題目是否具引導性？若一段時期多數民調都同一走勢就較正確。他舉例，各民調顯示北市長選戰膠著，特定媒體做出其中一人贏十個百分點就較不具參考性。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，她曾在臉書發文質疑某民調公司過去沒有做過選舉民調，公司負責人是特定背景的學者，明顯可知這家公司的民調就是為了挺特定候選人，不值得相信。

坊間民調依調查題數與樣本數要價約12萬（台幣，下同，約3888美元）到50萬元，除一般民調公司，市場調查中心、學術機構和新聞網站入口也搶食民調大餅，因此出現許多怪象。另外，許多陣營資源豐沛者可周周民調，缺乏資源者頂多能在選前最後一個月做，選戰中也出現貧富差距現象。