白挖年輕票 綠營台北、新竹選情吃緊

九合一選舉投票日倒數，民進黨 整體選情仍不樂觀。民進黨選舉幹部指出，最近新竹市前市長林智堅 論文案效應終於「降溫」，但民進黨在台北市及新竹市都面臨民眾黨支持的強敵競爭，且挖走不少綠營年輕選票，接下來只剩兩個多月，民進黨爭取年輕選票回流成了最大難題；不過據了解，林智堅最快將於9月底復出，為民進黨新竹市長參選人沈慧虹輔選。

民進黨人士指出，台北市方面，最近感受到黃珊珊趨勢一直往上走，根據內部民調，黃珊珊支持度從17%上升至20%，國民黨提名的蔣萬安則與民進黨參選人陳時中 呈現拉鋸，大約都是28%至29%左右。無法否認的是，黃珊珊的票源不僅來自「泛藍」，年輕及淺綠選票似乎也流向黃珊珊，尤其是21至29歲民眾。

民進黨選舉幹部指出，陳時中在年輕族群支持度落後的情況下，仍與蔣萬安在民調上互有領先，因此團隊對陳時中仍有非常大的信心，相信接下來盡力衝刺，仍可催出年輕票。

知情人士也透露，黃珊珊雖然不會掛民眾黨黨籍參選，但台北市長柯文哲幕後操盤不遺餘力。民進黨人士則認為，也因為黃珊珊的「基礎」夠深，可能不容易被棄保。

至於新竹市，民進黨人士坦言，高虹安對新竹科學院區來說是「超強吸票機」，許多竹科工程師都認為高虹安外型亮眼、論述極強，已成高虹安「鐵票」。民進黨要突圍不易，只能再下工夫。

民進黨人士指出，林智堅最快9月底就會復出為沈慧虹輔選，雖然林智堅因論文案受傷，但林在新竹市擔任市長七年多，基層實力還是存在，林智堅出馬顧票會有效果，但林智堅活動範圍應該不會延伸至桃園。

國民黨立委李德維表示，台北市基本上蔣萬安還是穩定領先，陳時中資源最多、其次黃珊珊，多數民調蔣仍相對穩定，接下來蔣只要謹慎應對不出錯，仍看好他維持穩定領先。不過對於新竹，藍營人士坦言，高虹安形象清新，支持度慢慢上升，確實是隱憂，國民黨必須穩紮穩打，步步為營。