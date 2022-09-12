18年未修 政治獻金法草案送行政院

九合一大選將至，「政治獻金法」已18年未修正。藍綠立委都認為內政部 有必要修法。內政部次長陳宗彥表示，修法版本已在行政院審查，內政部雖是法律主管機關，但目的事業主管機關是監察院，執行機關有實務上必須考量的問題，雙方已有討論。

據了解，內政部草案送至行政院後，已開過三次會議。陳宗彥表示，政治獻金法實施十幾年以來，大家對實務處理上已累積一些討論，目前草案聚焦在討論整體的認定相關問題，內政部與監察院有充分交換意見。

針對消費者物價指數 已上漲約一成八，對政黨、政治團體及擬參選人而言，恐不足支應開支。內政部民政司長呂清源表示，個人捐贈政黨或各參選人政治獻金額度上限是否調高，當然可討論；但政治獻金法立法原意在於，希望是小額捐獻，避免大量金流過度介入政治。

呂清源澄清，若直播主已成為擬參選人，甚至已經登記，其接受任何的捐獻都叫政治獻金，都要進入相關專戶，並非沒有規範。

行政院發言人羅秉成表示，草案仍在審查階段，有條文需要再討論，有共識後才會對外說明。

監院人士指出，監察院非事業主管機關，是「執行單位」，法律如何訂定是由內政部負責。