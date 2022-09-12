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黑白集／抱網紅也抱佛腳 陳時中在尾巴搖狗？

黑白集

陳時中參選後，被四叉貓、焦糖哥哥等網紅簇擁，加上綠「政二代」環繞，得意飛揚。不料，馬桶創意引發偷窺之譏，面對網民嘲諷強悍以對又讓話題延燒。阿中擁抱網紅惹來爭議不斷，搞到綠營鐵桿都受不了，只能向網紅高呼：「別再害民進黨了！」

除了擁抱網紅，陳時中也抱佛腳。民進黨近日幫他成立了「宗教後援會」，一口氣500宮廟、3000名宗教界人士出席相挺，場面驚人。當天，蔡英文也來站台，就是要營造「挺阿中就是挺小英」的氣勢。然而，佛腳是不是「有抱有保庇」，又是另一回事。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，最近談到去年捐購BNT疫苗飽嘗艱辛的經過：許多政界和工商界大老都以「買不到」為由，勸他「不要白費力氣」。慈濟、台積電和鴻海不屈不撓，為了人道矢志堅持，終於達成任務。包括疫苗運抵時，慈濟人先登機拿掉「復必泰」的布條，蔡政府才肯簽收。這段話，雖無一字提及陳時中，卻不能不讓人想起當時陳指揮官的千阻萬擋。阿中再會抱佛腳，能證明他有仁心嗎？

參選後，陳時中的「人設」一再引發爭議。說穿了，其實是他個人的「表裡不一」太過嚴重，再怎麼重新設定，立刻就會被碰出原形。阿中競選團隊有那麼多大咖助陣，他卻去擁抱網紅和宮廟，這不就是尾巴搖狗？

陳時中 疫苗 民進黨

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