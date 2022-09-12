傳陳時中介入「清冠一號」政策 藍批：還在當地下部長

國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）、書記長李德維（左）、立委洪孟楷（右）11日在立法院舉行記者會，質疑指揮中心政策與命令，背後仍有前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中的影子。（記者許正宏／攝影）

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯合會不滿，隔天衛福部次長王必勝緊急開會放寬適用範圍。傳出是前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中 漏夜要求王必勝修正，遭國民黨 立院黨團抨擊「陳時中還在當地下部長？」陳時中昨天表示，有與王必勝見面，並討論相關問題，都是以國民健康為優先；王必勝卻說「這幾天都沒見到陳」。

本報系聯合報報導，陳時中與王必勝兩人說法兜不攏，引發議論。陳時中昨天出席中醫師後援會成立大會前受訪時，改口「沒有，（上次見）已經很久了吧」，他強調，「我要澄清，沒有所謂的單一政策、個別政策，跟部裡面的同仁做談論」。他已離開衛福部，不會也不能去干擾或干涉衛福部本身醫療政策，也不會直接指導任何政策本身。

清冠一號公費使用對象限縮引發民怨，近來傳出是中醫師醞釀在陳時中後援會成立大會上當面嗆聲，給陳時中難堪；陳時中因中醫師後援會成立在即，為避免場面難看，所以暗中干預，漏夜要求王必勝修正。

國民黨團昨質疑，「難道陳時中是衛福部地下部長？」火速更改衛福部政策都是陳時中說了算，「好大的官威」！國民黨立委洪孟楷說，衛福部在疫情 升溫之時，為何雨天收傘，難道衛福部公告前沒先開會？陳時中漏夜要王必勝修正公費條件，是以台北市長候選人、前指揮官，應說清楚。