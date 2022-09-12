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柯文哲：最痛恨陳時中護航高端 陳：講這話的人要反省

台灣新聞組／台北12日電
台北市長柯文哲（中）11日到苗栗助選台灣民眾黨參選人，受訪時向民進黨台北市長參選人陳時中開砲。（記者范榮達／攝影）
台北市長柯文哲（中）11日到苗栗助選台灣民眾黨參選人，受訪時向民進黨台北市長參選人陳時中開砲。（記者范榮達／攝影）

台北市長柯文哲昨天在苗栗受訪時回應，抨擊民進黨台北市長參選人陳時中在疫情最嚴重的時候，涉護航高端、擋BNT疫苗，這是他最痛恨、不能原諒陳時中的地方。對此，陳時中表示，買BNT疫苗和高端疫苗，兩者互相是不可取代的，反嗆「講這種話的人自己要去反省」。

本報系聯合報報導，柯文哲昨天到苗栗助選台灣民眾黨參選人，他受訪時提及慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天所透露採購疫苗的艱辛，柯文哲表示，當年採購疫苗，不要說是慈濟，台北市政府也有評估，但在疫情最嚴重的時候，為了高端疫苗，擋BNT疫苗，這是他最痛恨的地方，也是不能原諒陳時中的地方。

台北中國時報報導，陳時中表示，高端疫苗當時是購買500萬劑，BNT疫苗購買1500萬劑，現在兩個都進來，BNT疫苗最初採購的1500萬劑也都用完了，高端也用了300萬劑，「互相是不可取代的」。

此外，媒體提問有關民進黨台北市長參選人陳時中免治馬桶宣傳片，團隊先是認為遭惡意變造報案，又改口「歡迎二創」，柯文哲說，很不想講人家壞話，但本來就是雙標黨，轉來轉去，其實他很習慣。

媒體另提問聯電前董事長曹興誠昨天表示柯文哲將黑熊學院比喻為義和團，柯文哲回應指出，他沒有說過黑熊學院是義和團，這就是典型的穿鑿附會。

高端疫苗 陳時中 柯文哲

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