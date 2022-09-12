陳建仁訪教廷3度會面 教宗笑答：我認識他

前副總統陳建仁（左）出訪教廷，獲教宗（右）頒發宗座科學院院士證章，科學院院長向教宗介紹時，教宗脫口搶答他認識陳建仁。（圖：駐教廷大使館提供）

前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，三度與教宗 當面握手寒暄。駐教廷大使館 昨透過臉書表示，10日是陳建仁伉儷出訪梵蒂岡的最後一晚，陳建仁說，很榮幸在卸任副總統重責後，獲得教宗方濟各 任命為宗座科學院的院士。讓台灣的科研成果與世界最頂尖的科學家接軌，增進台梵科學交流。

駐教廷大使館在臉書指出，陳建仁與教宗方濟三度見面，第一次是陳來訪第二天出席教宗主持的先教宗若望保祿一世榮列真福品大典前，獲教宗個別接見。第二次是陳建仁昨獲得教宗親自授頒宗座科學院院士證章，隨後每名院士及眷屬都獲得再次與教宗單獨寒暄的機會，是陳建仁第三度向教宗致意。

教廷大使館指，宗座科學院院長凃克森樞機主教正要向教宗介紹陳建仁時，教宗笑著說「我認識他，他是台灣以前的副總統」。

陳建仁表示，很高興代表蔡英文總統，與教廷及羅馬的好朋友們一起歡度「月圓人團圓」的日子，更榮幸在卸任副總統重責後，獲得教宗方濟各任命為宗座科學院的院士。