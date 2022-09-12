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陳建仁訪教廷3度會面 教宗笑答：我認識他

記者鄭媁／台北12日電
前副總統陳建仁（左）出訪教廷，獲教宗（右）頒發宗座科學院院士證章，科學院院長向教宗介紹時，教宗脫口搶答他認識陳建仁。（圖：駐教廷大使館提供）
前副總統陳建仁（左）出訪教廷，獲教宗（右）頒發宗座科學院院士證章，科學院院長向教宗介紹時，教宗脫口搶答他認識陳建仁。（圖：駐教廷大使館提供）

前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，三度與教宗當面握手寒暄。駐教廷大使館昨透過臉書表示，10日是陳建仁伉儷出訪梵蒂岡的最後一晚，陳建仁說，很榮幸在卸任副總統重責後，獲得教宗方濟各任命為宗座科學院的院士。讓台灣的科研成果與世界最頂尖的科學家接軌，增進台梵科學交流。

駐教廷大使館在臉書指出，陳建仁與教宗方濟三度見面，第一次是陳來訪第二天出席教宗主持的先教宗若望保祿一世榮列真福品大典前，獲教宗個別接見。第二次是陳建仁昨獲得教宗親自授頒宗座科學院院士證章，隨後每名院士及眷屬都獲得再次與教宗單獨寒暄的機會，是陳建仁第三度向教宗致意。

教廷大使館指，宗座科學院院長凃克森樞機主教正要向教宗介紹陳建仁時，教宗笑著說「我認識他，他是台灣以前的副總統」。

陳建仁表示，很高興代表蔡英文總統，與教廷及羅馬的好朋友們一起歡度「月圓人團圓」的日子，更榮幸在卸任副總統重責後，獲得教宗方濟各任命為宗座科學院的院士。

陳建仁說，他在副總統任內曾分別在2016、2018及2019年，三度到教廷訪問，回想這幾次的訪問，在這個神的國度所受到的感動，以及宗教的啟發都是最強烈的。義大利羅馬對他來說，就像是心靈的第二個家鄉。

駐教廷大使館透過臉書表示，10日是陳建仁伉儷出訪梵蒂岡的最後一晚，邀請與台灣關係...
駐教廷大使館透過臉書表示，10日是陳建仁伉儷出訪梵蒂岡的最後一晚，邀請與台灣關係密切的教廷友人、台籍神職人員、曾在台灣服務的外籍神父修女、與教會有淵源的僑胞、駐教廷大使館及駐義大利代表處兩館處員工眷屬等，一同團圓歡度佳節。（取材自駐教廷大使館臉書）

教宗 大使館 方濟各

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