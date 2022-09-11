新聞評論／不投降不落跑 選舉承諾書嬉鬧浮誇

台北市議會市政總質詢，議員林穎孟（右）10日問市長柯文哲（左二）未來選總統會不會「抗中保台」，並送上不投降同意書，但柯文哲拒簽。（記者曾吉松／攝影）

無黨籍台北市議員林穎孟要台北市長柯文哲 簽署「絕不投降」承諾書，不料遭柯回嗆「不想理你」、「管你去死」。柯文哲事後再嗆林穎孟「不準備功課」；並解釋，對認真的人「以禮相待」，對打混摸魚的「當場K過去」。雖然柯文哲沒有風度，但他應對的卻是乘著九合一選舉而來的獵巫遊戲；一些候選人也「不準備功課」，只以虛浮誇張的口水戰爭，把社會捲入沒有意義的虛耗。

獨派團體最近要求所有公職候選人都應該簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，就是一例。兩岸、外交和國防政策都是中央政府主掌，而且專屬總統職權；如果總統不能整軍經武，不知對話避戰，又讓台灣被國際推上火線，搞到兩岸兵戎相見，卻要求地方政府「捍衛台灣、絕不投降」，根本就是本末倒置。

台灣基進的候選人和民進黨 湧言會成員紛紛簽署「絕不投降」承諾書。相對於柯文哲脫口「管你去死」的直率回應，民進黨台北市長參選人陳時中則強調，做地方、中央的首長都一樣，絕不投降。雖然九合一選舉是地方選舉，與兩岸、外交、國防政策關係不大，但獨派和民進黨仍以民防體系屬地方管轄為由，要求地方首長和公職候選人表態，明顯以統獨搞選舉動員，又藉選舉搞政治獵巫。

這類戲碼讓競選活動浮誇化、讓選舉意義虛無化，8月中就在新北市上演。民進黨新北市議員包圍市長侯友宜 ，要求簽署「做好做滿聲明書」，逼侯承諾連任後不會落跑去選總統；國民黨市議員則回敬民進黨市長參選人林佳龍，要林簽署「落選後不入閣」承諾書。一場選舉演變成「當選不落跑vs.落選不入閣」的混戰，看似有趣，卻遮掩了選舉的真正意義，也逸出了選舉制度與民主政治的常軌。

民進黨鎖定侯友宜為2024總統大選最強勁對手，無論如何要把侯友宜綁死在新北市，因此要侯承諾連任後「做好做滿」。然而「當選落跑」卻是藍綠共業。國民黨的確有民進黨所指的「落跑基因」，朱立倫和韓國瑜都是例子。但看賴清德、陳時中和林智堅，民進黨不但也有「落跑基因」，而且前科累累還雙標。尤其民進黨比較精擅選舉，任期未滿落跑，讓選戰規畫和權力布局都有更大的操作空間。

最近侯友宜受訪提到勇於承擔2024，就讓林佳龍撿到槍，罵侯太過政治算計、太貪心，要侯別當新北市長，直接去選總統。其實這本應交給選民裁判，否則也可修法禁絕「吃碗內看碗外」，並避免執政黨拿內閣職位進行選舉部署和權力布局。不過，比起尊重民主政治或改善選舉制度，民進黨顯然更想留多一點權力操作空間，並等選舉時拿來當作政治相罵本。

只是民進黨要侯友宜「當選不落跑」，就像在宣布林佳龍敗選，彷如「獨孤求敗」。這對任何政黨都是不可思議，卻符合民進黨的政治邏輯與執政軌跡。2018年選後的「敗選者聯盟」，蘇貞昌，陳其邁、林佳龍等就進占中央。這次林佳龍原本志在台北市，卻硬被丟到新北市。蔡英文的布局，一是偏私袒護陳時中，二是權謀牽制侯友宜；林佳龍當選有戰功，落選有苦功，懸在眼前的正是蔡英文那幅「落選升官圖」。因此國民黨要他「落選後不入閣」。

但不論是不投降、不落跑或不入閣，承諾書滿天飛，只是讓浮誇的政治口水淹沒選舉，並提供獵巫的虐趣。難怪柯文哲粗暴拒簽承諾書。話說回來，即使簽署了又如何？那個「神明都敢騙」的政客，還倨傲高枕殿堂呢！