夫人牌？黃珊珊市場拜票 陳佩琪買菜路過來打氣

以無黨參選的北市前副市長黃珊珊11日一早到東門市場拜票，自治會長送上菜頭等，祝福黃珊珊當選。（記者林麗玉／攝影）

以無黨參選的北市前副市長黃珊珊今天一早到東門市場拜票，巧遇台北市長柯文哲 妻子陳佩琪剛好來買菜，黃珊珊9點才到，8點多就來買菜的陳佩琪還特意在市場門口等黃珊珊來，兩人來個「不期而遇」，陳佩琪大讚黃珊珊是很認真的人，一見面陳也幫黃珊珊加油打氣。

黃珊珊受訪時也感謝陳佩琪的支持，黃說，她當然會尋求陳醫師的支持，尤其陳佩琪很支持她，也很照顧她，也會希望更多人來幫忙。

媒體也問陳佩琪，接下來選戰倒數，會不會幫民眾黨小雞、黃珊珊拜票，陳佩琪說，不會啦，不過如果議員參選人陳怡萱、黃珊珊到她的地盤活動，可以當當地陪，陪陪她們，但自己還有一些負擔滿重的醫療工作，不過刻意去做選舉的工作，不過路過、幫忙加油打氣，會盡她可能的力量做到。

陳佩琪說，她很久沒有見到黃珊珊，這次來買菜，剛好巧遇，打一下招呼，黃珊珊很忙，是一個很認真的人。

由於這次北市長三腳督，民進黨 也猛攻台北市長柯文哲，柯也被視為是第四組候選人，媒體問陳佩琪，民進黨選戰策略是打柯文哲損黃珊珊，會不會幫忙打選戰？陳佩琪說，她最近因疫情 再起，醫療工作比較忙，忙小朋友打疫苗、新確診及併發症，大部分時間都在忙醫療的防疫工作，比較不會去關注選舉政策，尤其政策每個人講一套，對選舉沒有幫忙，在媒體講一些個人意見也沒有意思。

對於外界猛打柯文哲，陳說，柯自己要去應付，面對到什麼困難，以柯的認真聰明個性，相信柯的能力認真度，柯文哲會去解決。

陳佩琪也聊到民眾黨中正萬華選區議員參選人吳怡萱，陳說，她還記得2014年柯文哲剛選上市長，當時當記者的吳怡萱還到她們家守，也是一個很認真的人，大家都辛苦了，吳怡萱也說，有感受到陳佩琪醫師滿滿的溫暖。