立院將開議 藍攻5戰場 綠護4預算

立法院即將正式開議，在野黨鎖定「五大戰場」，執政黨則是力求護航「四大預算」。(截自立法院議事轉播)

立法院即將正式開議，在野黨鎖定「五大戰場」，包括新竹市前市長林智堅「論文門」、數位發展部預算 、數位中介法草案、疫苗防疫、特別預算；其中，擔任林智堅指導教授的國安局長陳明通更是頭號箭靶，外傳他在上月底祕密出訪，國民黨 立法院黨團曾銘宗說，對岸軍演不斷，陳明通在敏感時刻出國，到底有何重大任務？民眾黨立委蔡壁如質疑，陳明通是否因論文案出國避風頭？對於立委質疑，國安局沒有回應。

相對於在野黨磨刀霍霍，執政的民進黨 則是力求護航「四大預算」，包括明年度的中央政府總預算、前瞻第四期特別預算、去年決算報告，以及今年度的國營事業預算。

年底就是九合一選舉， 國會攻防成為選戰焦點，立院民進黨團規畫新會期23日開議，立法院長游錫堃預計中秋連假後，召集朝野協商，再決定開議日期。

不過，雙方已提前叫陣，尤其是陳明通身為國安局長，兩岸敏感時刻不在台灣，在野黨拉高分貝，提出質疑。國民黨立委馬文君表示，重大國安決策，陳明通更有責任交代說明，不能像疫苗資料統統黑箱。

蔡壁如質疑說，「躲得了一時，躲不了一輩子」，不反對陳明通為了國家安全出訪，但究竟是什麼祕密行程，且選在立院開議前出訪，時間點太過巧合，是否想降低論文門事件的政治風險？

國民黨立委李德維指出，在野能發揮監督的戰場很多，這都是民進黨自己出包而開出來的戰場，光是邀請數位部長唐鳳、陳明通、竹科以及衛福部長薛瑞元等來備詢，就是在野黨立委等著和蔡政府「直球對決」。

相對於在野黨鎖定質詢目標，民進黨團則是排定優先法案部分，包括兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、刑法和犯保法等修法，希望能夠趕快交付審查；各界關注的警械使用條例、外役監條例已經送出委員會；另外，新進公務員退休新制是本會期重點，新法明年7月1日上路，有時間壓力，必須趕快協商。

因應台南殺警案，在野黨也表示，將針對警械使用條例、外役監條例優先修法，放寬警槍使用及完善外役監收容人篩選機制等。

民眾黨團優先法案聚焦社會安全、國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障及居住正義等七面向；時代力量黨團鎖定揭弊者保護法、反滲透法等修正草案。

至於新成立的數位部該隸屬哪一個委員會？民眾黨立委張其祿、民進黨立委林楚茵都主張，應該隸屬教育文化委員會較合適；時代力量立委陳椒華說，數位部應該跟國家通訊傳播委員會（NCC）同在交通委員會。曾銘宗說，以促進國家發展而非監理角度來看，支持放在經濟委員會。