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陳時中報案後改口挺二創 蔣萬安：尚書大人真機靈

台灣新聞組／台北11日電
台灣視覺藝術協會辦「2022台灣當代一年展」開幕記者會，邀民進黨台北市長參選人陳時中（前右一）、無黨籍市長參選人黃珊珊（前左三）、國民黨籍市長參選人蔣萬安（前左一）出席。(記者曾吉松／攝影)
台灣視覺藝術協會辦「2022台灣當代一年展」開幕記者會，邀民進黨台北市長參選人陳時中（前右一）、無黨籍市長參選人黃珊珊（前左三）、國民黨籍市長參選人蔣萬安（前左一）出席。(記者曾吉松／攝影)

民進黨台北市長參選人陳時中的免治馬桶宣傳片遭人與南韓電影「熔爐」片段剪輯，團隊認為惡意變造，前天下午報案，但陳前晚又發文強調「歡迎二創」；國民黨參選人蔣萬安昨諷陳「尚書大人真機靈」，無黨籍參選人黃珊珊說，政治人物應該有更大包容。陳時中昨表示，尊重迷因、二創，但該影片造成社會誤解、傷害才報案。

蔣萬安指出，陳時中之前針對馬桶影片道歉，又要提告網友任何的惡搞或二創內容，「真的是好大的官威，千錯萬錯都是別人的錯，自己都沒有錯。」

蔣萬安指出，民進黨從中央、地方到陳時中，都不敢對數位中介法表態，難怪現在網友完全無法接受陳時中訴訟提告，似乎要來嚇阻，甚至箝制網路言論自由。

黃珊珊說，看內容就知道有些是告不成的，政治人物應該多一點包容力，也應該有多一點定見和自己的想法，顯然陳時中就是沒有自己主要定見，所以才會反反覆覆、隨波逐流。

陳時中表示，前天是報案，不是提告，對於二創、迷因圖等創意發揮都會尊重，但該影片已經超越底線，除了內容誤導外，也幾乎是假的成分，造成社會誤解、造成傷害，所以先報案瞭解事情。

針對蔣萬安的嘲諷，陳時中說，蔣當過律師，是法律背景的候選人，用這個耍嘴皮子不好，還是要回歸事情的本質，拍影片有忽略的地方道歉，但不表示可以被汙衊；至於蔣萬安搬出中介法，陳時中則說「那很好啊」，如果他自己遇到這樣的情況，看他會如何反應，「我們拭目以待」。

陳時中 民進黨 電影

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