獻金法18年 選戰金流仍難窺全貌

「政治獻金法」上路18年，但距離揭露金流全貌，仍有距離。圖為街頭選舉看板。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

今年底九合一大選將至，政治人物選舉開銷仰賴龐大募款支撐，但「政治獻金法」2004年立法施行後，政治獻金收支雖已透明化，但距離金流全貌仍有一大段距離；藍綠立委認為有必要修法，但立委涉及自身申報全利益，建議應由主管機關內政部 評估修正。

依「政治獻金法」，個人對同一政黨、政治團體每年捐贈總額，不得超過30萬元(台幣，以下同)，營利事則每年不能捐政黨超過300萬元；對同一參選人每年捐贈總額，個人則是不能捐超過10萬元、營利事業不能超過100萬元；且要逐筆記載獻金收支時間等。

由於18年未修正，立法院法制局年初建議提高政治獻金上限，因為同期間台灣消費者物價指數 已上漲約一成八，對政黨、政治團體及擬參選人而言，恐不足支應開支。

一位地方議員透露，物價指數已漲好幾輪，精華地區掛選舉看板的費用更是三級跳，但政治獻金上限仍未調高，候選人要自行「另闢財源」，以應付日益膨脹的選舉經費，幾乎成了公開祕密。

該人士說，以代號「糧草包」的現金袋直接資源挹注，可避免金流追查，這是常見的政治獻金灰色地帶手法，至於來源以中小企業為主。

一位民代說，選舉最需「現金」，最安全也最方便，沒有白紙黑字，想怎麼用就怎麼用，「幾乎沒有一個候選人不規避政治獻金法」。花愈多錢的，收的現金一定最多，就算法令再嚴格，但台灣選舉要花太多錢，政治獻金法已成一個「偽善」法令。

國民黨 團總召曾銘宗說，政治獻金現狀與規定確實落差大，申報額度、公開程度都應一併修正；但由於該法涉及立委本身權利義務，不適當由立委提案，建議應由內政部評估提案。

台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，「上有政策，下有對策」，實務上，很多政治人物都會透過基金會、後援會等「白手套」募款，以規避政治獻金法；選舉時如此，選上後更會如此，建議將有實質利害關係的組織機構，都納入政治獻金法的透明公布範圍之內。