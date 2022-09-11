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直轄市長選戰需花3億元 開銷僅一半曝光

記者程遠述／台北11日電

選舉檯面下的金流可觀，花費最大筆的是廣告文宣，為提高知名度、讓政見擴散，拍攝一支廣告，若要時間短又要求品質、創意，製作費用少說也要數百萬(台幣，以下同)，製作多支影片、加上購買時段開銷都是千萬以上；另外，無論是市長或立委選戰，候選人都會「照顧」議員和里長，給些資源「幫忙小雞」，也是花費可觀。

實際調查近期選戰金流，檯面數字約只占開銷一半，選一位直轄市長可花超過3億元、立委則約3000萬。

根據監察院公開資料，2020年立委選舉政治獻金，跨黨派候選人蔣萬安、費鴻泰、高嘉瑜、吳怡農、林昶佐等人收入支出都約在1000萬到2000萬的範圍。台北市長柯文哲2014年在台北市長選舉的政治獻金收入約1.39億，支出約1.42億。

不過，負責募資、操盤近期某屆直轄市長選戰金流的人士透露，他打過的直轄市長選舉，最後開銷約3億多，最燒錢是廣告文宣費用，他不相信「只花1億多可以選上」。

一位中南部資歷超過20年立委的幕僚長受訪時，隨手拿張白紙、僅憑記憶就熟練地寫下各項目，「現在選一個立委最基本都過1500萬，我們上次是花約3000萬」。他說，政治獻金法規定捐款上限與限制，有許多捐款者不想被揭露，因此有選舉過的都知道，檯面上數字只是「供參考」。

柯文哲

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