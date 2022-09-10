北市長三強戰 陳：看棄保 蔣：勿算計 黃：都投我

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，9日出席羽球公益賽。蔣萬安合影時輕拍民陳時中大腿，三人互動自然。(記者林澔一／攝影)

台北市長選情緊繃，民進黨參選人陳時中 、國民黨 參選人蔣萬安、台北市前副市長黃珊珊呈現三腳督，黃珊珊恐成棄保箭靶。陳時中昨表示，相信棄保是關鍵，非他所能控制；蔣萬安昨天受訪指出，其實沒有這麼多算計，就是扎扎實實勤走基層；黃珊珊則說，兩黨只剩此戰略，那就票投她，達成網友說法。

來源：聯合新聞網

陳時中日前接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，主持人問，有些民調 說陳支持度大贏、有些殿後，內部民調為何及棄保是否為關鍵。陳時中表示，內部沒有經常性在做，但各個參選人都很拚，就是各自努力，民調數字都差不多，但相信棄保是關鍵，只是當中有操作條件在，並非操之在他，希望他的政策能得到大家的喜歡，若市民認為他的執行力夠，自然就會勝出，但棄保就不是他能掌控。

對於黃珊珊恐分食正藍選票，棄保會是選戰關鍵的說法，蔣萬安說，其實沒有這麼多算計，就是扎扎實實勤走基層，一步一腳印得到市民的認同。

北市議員認為這次選戰關鍵是士林北投、南港內湖區。蔣萬安指出，每一區都是他努力耕耘的的區，其實他來北投非常多次，而且非常有信心。

對於陳時中提到棄保是選戰關鍵的看法。黃珊珊對此回應，難道兩個政黨只剩這個戰略嗎。

黃珊珊說，一黨提到投她就是投陳時中、另一黨稱投她就是投蔣萬安，所以網友提到一句話，那就票投給黃珊珊，那願望就一次完成。

黃珊珊也在臉書貼文已簽署五家電視辯論會意向同意書，她說，期待趕快促成辯論會，雖不曉得對手狀況，但很期待盡快舉辦。