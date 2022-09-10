免治馬桶影片遭剪接 陳營先報案後改口歡迎二創

陳時中公廁免治馬桶宣傳影片遭剪接改造，競選團隊表示已向刑事警察局報案，陳時中隨後改口歡迎二創。（本報資料照片）

民進黨台北市長參選人陳時中 上周公布公廁廣設免治馬桶影片，被網友和南韓電影 片段進行改造，競選團隊表示已向刑事警察局報案。台北市議員徐巧芯昨天說，陳時中要對轉發自己影片和南韓電影的二創內容提告，她立刻轉發，要陳時中不要只敢告網友，要告連她一起告。

對此，陳時中昨晚在社群平台發文強調是針對惡意毀謗與脫離理性範圍的抹黑扭曲，「歡迎二創照片、影片」，也再度就影片內容不妥之處道歉。

陳時中競選辦公室昨天表示，網路流傳將陳時中人像與南韓電影「熔爐」片段進行改造的影片，並惡意擴散，競選辦公室已由總幹事吳思瑤代表向刑事警察局報案，也呼籲網友不要轉傳以免觸法。

徐巧芯在臉書上表示，陳時中明明在廣播受訪時提到，影片「第一時間播出後出現意見，甚至和某戲劇雷同，讓大家想到同一地方去，也覺得不妥，所以即刻下架修正」，陳時中自己都認為跟熔爐影片相似，要不要先告一下自己？憑什麼昨天自己也說雷同、不妥，今天就說網友違法不當？這是什麼神操作？陳時中團隊若要告就連她一起告。

陳時中日前釋出的「免治馬桶宣傳片」被有心人士剪接為南韓電影「熔爐」片段，陳時中說，許多網友發揮創意，二創相關影像，在網路上廣為流傳，樂見大家對市政議題的關注，也認同年輕人的創意與活力，但讓人遺憾的是，在這段期間瀏覽留言時，經常能看到許多針對性的侮辱言語，並指稱「偷窺狂、色狼」等不堪入目的文字，已脫離理性範圍。