林佳龍緊咬2024「坐這山，望那山」 侯友宜重申拚市政

新北市長侯友宜9日重申，好好把事情做好才最重要。（記者江婉儀／攝影）

民進黨新北市長參選人林佳龍昨天爬觀音山時表示，新北市長侯友宜 志在2024總統大選態勢明朗，所到之處大家都以2024規格在對待侯，侯「坐這山，望那山」，心已不在新北市。侯友宜回應，每個人的目標方向，也許不一樣，但他會全心把市政做好，才是做市長的本分。

來源：聯合新聞網

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）9日批市長侯友宜「坐這山，望那山」。（記者李定宇／攝影）

林佳龍表示，他承諾當選之後一定會做滿四年，反觀侯友宜的態度，除了貪心，也對新北市民不尊重，他提醒侯高雄市前市長韓國瑜經驗，韓就職日是2018年12月25日，登記國民黨 總統初選是2019年06月08日，總共只有165天，這樣會專心市政嗎？

林佳龍表示，侯友宜不要利用新北市長選舉資源為自己下一站做準備，這叫「吃碗裡，看碗外」，總結一句話成全侯友宜票投林佳龍，讓他來擔任新北市長，讓侯好好專心選2024年總統。

侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，在侯友宜勸告林佳龍「應從觀音山看新北」後，林佳龍昨天終於願意「補爬」觀音山，不過也完美示範何謂「坐這山，望那山」，腳下踩的是新北市的山林步道 ，心裡想的卻是台北市的市民大道。

吳亮賢指出，林佳龍7月「被迫」選新北後，整天鬱鬱不得志，多次將新北市說成台北市，令新北市民生氣的是，不但不願瞭解新北，就連「背稿」都不認真，簡直把新北市民當成二等公民。