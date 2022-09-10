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新聞評論／蔡主席失格輔選 成蔡總統失政照妖鏡

聯合報社論
面對蔡英文暗酸「市長媽媽」對市政毫無關注，台中市長盧秀燕（圖）展現風度，以「蔡總統辛苦了」六字回應。（記者林佩均／攝影）
面對蔡英文暗酸「市長媽媽」對市政毫無關注，台中市長盧秀燕（圖）展現風度，以「蔡總統辛苦了」六字回應。（記者林佩均／攝影）

蔡英文總統近來頻以黨主席身分為黨籍參選人助選，因言行失當，爭議頻傳。她除遭在野黨指控，利用視察地方及軍方之便乘坐「空軍一號」專機夾帶輔選行程，有「公器私用」之失；她不少助講內容亦混淆是非，刻意分化，有失國家元首應有的嚴謹與高度。

據國民黨立院黨團公布的資料，過去一個月，蔡總統至少有五次「假視察、真輔選」行程。她以總統身分，前往嘉義、宜蘭、新竹、澎湖、花蓮等地「視察」；隨即「切換」成黨主席角色，為綠營參選人造勢站台。這些搭乘專機及其他交通支出，加上隨扈人員，全由政府埋單。總統府回應稱，這只是「比照前總統馬英九」；但府方卻提不出任何付款單據，恐是敷衍及說謊。

在諸多輔選活動中，蔡總統所發表的失格言論，爭議其實不下於她的「假公濟私」。最爭議的是，林智堅遭台大認定論文抄襲並撤銷其碩士學位後，蔡英文公開要求「全體黨公職團結相信林智堅」，「支持林智堅捍衛自己清白」。但拗不過輿論譁然，林智堅只能宣布退選；再隔二周，中華大學也以抄襲撤銷其碩士學位。蔡英文的「背書」，最後落得難看地「翻車」，在台灣選舉史上實屬罕見。

蔡英文最近為民進黨女性參選人助陣，竟將砲口對準台中市長盧秀燕，譏諷竟有人自稱「媽媽市長」，卻不關心市政。事實上，「媽媽市長」一詞，表達的是「愛民如子」之心；盧秀燕以溫婉形象治市，竟遭蔡英文踐踏，可見總統之冷酷無情。試想，蔡總統治國最欠缺的一塊，不就是親民的同理心嗎？何況，蔡英文自己在黨內培養了一堆「小英女孩」、「小英男孩」；這樣的私心，若用來照顧廣大百姓，不是更有元首風範嗎？蔡英文在譏諷「媽媽市長」時，折射的是自己的高傲和冷酷。

蔡總統在花蓮輔選，公開呼籲「齊心解放花蓮，打破家族政治」，也是失格的表演。花蓮具有多元族群結構，加上地理環境特殊，不像西部都會市民那麼容易受到意識形態挑撥。蔡英文認為花蓮需要「解放」，反映的是她福佬沙文主義及執政者的威權心態。她認為花蓮人受到「禁錮」，怎不反省自己如何禁錮台灣人的心靈？再說，綠營「政二代」爭相卡位，高層政務官子女皆為陳時中抬轎，這才是更需要打破的「家族政治」吧！

蔡英文幫陳時中站台，脫口說出「台北失去身為首都的自信與光榮」，也是一種無腦言論。台北市是中華民國首都，首都若失去自信與光榮感，總統沒有責任嗎？或者，在她眼中，根本不把台北市視為自己的國家治理範圍？此外，她推崇陳時中的防疫都「對症下藥」，並不符合人民對防疫效能的認知；就在此際，陳時中又爆出免治馬桶政見的偷窺爭議，即可知蔡總統對輿論與民情多麼脫離現實了。

蔡總統為民進黨苗栗縣長參選人徐定楨輔選，吹噓他「能讓財政健全」；在新北，則批評市長侯友宜「社會住宅蓋得不多」。這些台詞，其實都會像迴力鏢般打中自己。蔡政府任內浮編特別預算，以債養債成為常態，使國家財政及債務陷入險境。包括她自己曾承諾「八年興建20萬戶社會住宅」，六年過去，達成數不到四成，且多為地方所建。蔡總統一隻手指指著對手，卻不知另外四指正指向自己，是自暴其短。

蔡英文對林智堅的抄襲案力挺破功後，其實也是她的道德正當性破功時刻，她卻毫無自覺。而今，她的失格輔選更雪上加霜，已成了自己的照妖鏡。

蔡英文 林智堅 陳時中

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