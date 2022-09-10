從報案到歡迎二創 蔣萬安諷陳時中「尚書大人真機靈」

國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者楊正海／攝影)

民進黨 台北市長參選人陳時中 日前釋出的「免治馬桶宣傳片」被剪接為南韓電影 「熔爐」片段，總幹事吳思瑤昨赴刑事局報案，但陳時中昨在社群平台發文喊「歡迎二創照片、影片」；對於風向轉變，對手蔣萬安上午受訪時譏諷陳時中，「尚書大人真機靈啊」。

蔣萬安上午前往臨江市場掃街拜票受訪指出，陳時中之前已經道歉，又要提告網友說任何的kuso或二創內容，他覺得這真的是好大的官威，千錯萬錯都是別人的錯，自己都沒有錯。

蔣萬安批評，其實陳時中團隊可以極盡所能的去kuso 創作針對其他候選人，但網友對他有不同意見，甚至批評，他卻完全容不下，就要用提告的方式來嚇阻其他人的不同意見，覺得這個是非常的誇張，而且非常的讓網友無法接受。

蔣萬安指出，其實也看得出來，民進黨從中央到地方到陳時中，都不敢對數位中介法很清楚的表態，但他在第一時間就很清楚、堅定的表達，堅決反對數位中介服務法的立法，到現在陳時中還有民進黨他們只敢說退回原點大家再來討論，所以難怪現在網友完全無法接受陳時中要透過訴訟提告的方式，似乎要來來嚇阻、甚至箝制網路言論自由。

對於陳時中原本昨下午要提告，但晚上風向又變了，歡迎二創，蔣萬安以源自周星馳電影「九品芝麻官」的ptt流行用語，笑說「尚書大人真機靈啊」。