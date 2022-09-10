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鄭運鵬維護品質說 鄭寶清：該被開除黨籍的是他們

記者翁唯真／桃園10日電
鄭寶清被民進黨開除黨籍，怒批該開除的不是他。(記者翁唯真／攝影)
鄭寶清被民進黨開除黨籍，怒批該開除的不是他。(記者翁唯真／攝影)

桃園市長參選人鄭寶清日前遭民進黨中評會開除黨籍，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說開除違紀黨員是為維護黨的品質與聲譽，對此，「該開除的應該是他們，而不是我」鄭寶清痛批，民進黨連開除都是不可法的，從初選過程完全看不到民主，他們現在已慢慢放棄黨的核心價值。

桃園四腳督選戰愈演愈烈，中秋佳節鄭寶清一早至新屋羅氏宗祠，並分享羅、鄭兩家關係；被民進黨開除，鄭寶清斥，民主進步黨應追求民主、進步，卻已把核心丟棄，從初選過程就沒看見、實現民主，「誰放棄核心價值、民進黨的建黨精神，那是很清楚易見的」。

「民進黨連開除都不合法」，鄭寶清說，過往先人在努力犧牲奉獻時，不知道這些人在哪裡，所以可看到民進黨建黨前輩、流血、流汗建起來的黨，已慢慢放棄黨的核心價值，所以該開除的應該是他們，而不是他，他們離台灣的核心價值愈來愈遠，那麼也不會得到選民認同，只有透過公平、民主的機制，能夠凝聚民心的才能夠對抗中國對他們的壓迫。

鄭寶清今下午也將在台北錄製景選主題曲，鄭寶清說，歌曲最重要的就是希望恢復民主人權，更重要的是要從政的人有沒有清廉，若沒有清廉就不會為百姓做事，沒有愛台灣，就不會真正愛這塊土地。

鄭寶清強調，今天錄的歌曲希望喚起大家能夠重視台灣的未來，把民主的香火留一點下來。他是個性耿直的楊梅鄭家人，客家人很強調，永遠不願被摸頭寧願被殺頭，會以硬頸精神來為台灣人做事情。

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